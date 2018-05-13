iOS Cihazlarınız İçin Çizgi Film Manzaralı Duvar Kağıtları

Gün boyu elimizde bulunan cihazlarımızın duvar kağıtlarından çoğu zaman sıkılabiliyoruz ancak iyi çözünürlükte duvar kağıtları bulmak tahmin edersiniz çok kolay olmayabiliyor. Bizlerde bu hafta sizler için seçtiğimiz en iyi çizgi film manzaralı duvar kağıtlarını sizler için derledik.

Akıllı telefonlar artık hayatımızın bir parçası olmanın dışında gerek iş gerek özel hayatımız için bir odak noktası haline geldi. Bu noktada sürekli aynı ortamda bulunmaktan sıkıldığımız ve eşyaların yerlerini değiştirdiğimiz gibi, bazı zamanlarda telefonumuzun duvar kağıtlarını da değiştirme ihtiyacı duyuyoruz. Hal böyle olunca bizler de bu hafta sizler için seçtiğimiz en iyi çizgi film manzaralı duvar kağıtlarını listeledik. Duvar kağıtları özellikle iOS cihazlar için belirtilmiş olsa da, bazı Android cihazlarına da uygun olabiliyor. Gelin seçtiğimiz bu duvar kağıtlarını birlikte inceleyelim.

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İndirmek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

İndirmek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

İndirmek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Birbirinden iyi bu duvar kağıtlarının içerisinden beğendiklerinizi bağlantıya tıklayarak cihazınıza indirebilir ve zevkle kullanabilirsiniz.