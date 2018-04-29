iOS Cihazlarınızda Kullanabileceğiniz, Neon Duvar Dağıtları

Akıllı telefonlar sahip oldukları teknolojiler sayesinde gün boyu elimizden düşmez hale geldi. Bu noktada da sürekli gördüğümüz ekranlarda değişiklik yapmak istiyor ancak iyi çözünürlüklü duvar kağıtları bulmakta zorlanıyoruz. Bu defa sizler için Tokyo Apple Store’den ilham alınan duvar kağıtlarını seçtik. iOS cihazlarınıza uygulayabileceğiniz bu duvar kağıtlarını ise beğeneceğinizi umuyoruz.
İndirmek için: iPhone (ortalanmış), iPhone (şekiller altta), masaüstü 5k, masaüstü 5k (sade)
İndirmek için: iPhone, masaüstü 5k
İndirmek için: iPhone, masaüstü 5k
İndirmek için: iPhone, masaüstü 5k
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Biribirinden iyi bu duvar kağıtlarını, ister telefonunuza ister masaüstünüze entegre edebilirsiniz. Bunun için indirme bağlantılarına tıklamanız yeterlidir.