iOS'cular Müjde! 10.2 İçin Jailbreak Geliyor

Luca Todesco, iOS 10.2 için jailbreak çalışmalarına başladı

iPhone kullacılarını sevindirecek bir haber geldi. iOS 10.2 güncellemesi için jailbreak için italyan hacker çalışmalara başladı. Geçtiğimiz ay iOS 10.1.1 için jailbreak yöntemini yayınlayn Luca, son tweetinde Yalu + Mach_Portal'ı iOS 10.2'de çalıştırmak istediğini belirtiyor. Fakat iOS 10.2 için yayınlanacak jailbreak dosyasının iPhone 7 ve iPhone 7 Plus için desteklenmeyeceğini belirtiyor.

Luca, iOS 10.2 için jailbreakin neden iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'da çalışmayacağına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Todesco, iOS 10.2 jailbreak ile ilgili olarak iPhone 7 ve iPhone 7 Plus için başka bir açık bulmak için uğraşmak istemiyor olabilir. Son olarakta Yalu jailbreak yapan kullanıcılar içinde sevindirici bir haber geldi. İtalyan hacker yayınlayacağı güncellemede önceki sürüm de olan açıkları da kapatacağını belirtti. Ek olarak güncellemenin ne zaman yayınlanacağı ile ilgilli bir tarih henüz belli değil.