Şaka Gibi! iOS'te En Çok İndirilen Oyun: Stres Çarkı!

Ortalığı kasıp kavuran, herkesin elinde görebileceğimiz stres çarkı, en çok indirilen oyunlar listesini de alt üst etmiş.

Daha önce ki Tamagotchi ve yo-yo salgınından sonra şimdi de stres çarkı Amerika'yı ele geçirdi. Diğerlerinin aksine bu stres çarkları aslında oyuncak değil, hiperaktif ve dikkat eksikliği yaşayan çocuklar için geliştirilmiş bir araçmış.

Ketchapp tarafından üretilen Finger Spinner adındaki bu stres çarkı uygulaması şu sıralar AppStore'da ücretsiz iPhone oyunlar listesinin birincisiymiş. Oyuna yapılan yorumlarda da gerçeğine çok yakın olduğu belirtiliyor. Bu basit oyun gayet sağlam konsantrasyon gerektiren bazı görevlere sahip. Oyunda para kazanmak için çarkı çevirmemiz gerekiyor. Bu paralarla da stres çarkımızı geliştirip tasarımını değiştirebiliyoruz.

Çoğu kullanıcı, gerçek stres çarklarının işe yaramadığını hatta daha olumsuz bir etki bıraktığını belirtiyor. Bu sanal stres çarkı için de oldukça olumsuz yorum bulunmakta. Bazı kullanıcılar "Kanser oldum." gibi esprili yorumlar da paylaşmış.

Bir başka yorumcu ise oyunun saçma olduğunu, stres çarkına yapılan geliştirmelerin de çarkın dönüş süresine pek fayda etmediğini ve oyundaki gerçek para ile satın alımların da oyunun konsantrasyon amacını saptırdığını belirtmiş.

Bu sanal stres çarkı oyunu tabi ki gerçeğinin yerine geçmese de deneyebilirsiniz. Tabi gerçeğinin de ne kadar faydalı olduğu tartışılır.