Telefonda Kaç Dakika Takılı Kaldığımızı Nasıl Öğrenebiliriz?

Eğer iOS işletim sistemi kullanan bir cihazınız varsa, hangi uygulamayı, kaç dakika kullandığınızı öğrenmek çok kolay.

Hepimiz telefonlarımızda çok fazla zaman harcadığımızı düşünürüz, değil mi? Aslında eğer bir iOS işletim sistemli cihaz kullanırsanız ki biz onlara iPhone diyoruz, hangi uygulamada ne kadar vakit geçirdiğinizi kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Ayarlara girdikten sonra pilin üzerine tıklayın. Uygulama listesinin yüklenmesi için birkaç saniye bekleyin. Yukarıdaki sekmelerden ‘son 24 saat’ ya da ‘son 7 gün’ü seçerek istediğiniz zaman aralığındaki uygulama kullanımlarınızı kontrol edebilirsiniz. Liste ilk yüklendiğinde karşınızda uygulamaları kullanım yüzdesi çıkacak. Sağ üstte bulunan ‘saat’ ikonuna dokunduğunuzda hangi uygulamayı kaç dakika kullandığınız görünecektir.

Bazı uygulamalarda iki farklı süre görünecektir. ‘Ekranda … Dakika’ yazan, o uygulamayı kullanırken geçirdiğiniz süreyi, diğeri ise uygulamanın arka planda çalıştığı süreyi gösteriyor. Liste, uygulamaları kullanım sıklığınıza göre oluşturuluyor.

Malesef Android işletim sistemi için stok olarak böyle bir özellik yok, sadece hangi uygulamanın pilinizi ne kadar kullandığına bakabiliyorsunuz. Fakat bu tarz bilgileri gösteren üçüncü taraf uygulamalar var.

Siz en çok hangi uygulamada ne kadar zaman geçiriyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz.