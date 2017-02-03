Tarihin En Berbat Oyunlarında Biri Yine iOS'ta!

Bill Gates'in henüz genç bir geliştirici konumundayken IBM'e pazarladığı, tarihin en kötü oyunlarından Donkey.DOS, yeniden karşımıza çıktı.

1980 yılında Silikon'in Vadisi'nin genç ve gelecek vadeden çalışanı Bill Gates, Microsoft yazılımlarının IBM marka bilgisayarlar için en iyi tercih olduğunu savundu. Hatta genç dahi, IBM yöneticilerini ikna etmek için mücadele başlattı. Ortadaki sorunsa, Microsoft'un aslında pazarlanacak bir işletim sistemine sahip olmamasıydı. Bu yüzden Gates, 86-DOS ya da "disk işletim sistemi" adı verilen bir başlangıç diski geliştirildi. Bill Gates, yazılımı PC DOS olarak yeniden adlandırdı ve 430.000 dolar karşılığında bilgisayar devine sattı.

Anlaşmanın bir parçası olarak IBM, Microsoft'un yeni başlayanlar için BASIC versiyonunu birkaç oyunla beraber sunmasını istedi. Tarihin en kötü oyunlardan biri bu şekilde ortaya çıktı: DONKEY.BAS...

Apple'ın ilk çalışanlarından Andy Hertzfeld, Macintosh ekibinin IBM PC'leri ile ilk karşılaştığı zamanlara vurgu yaptı ve "Kesinlikle hiç etkilenmemiştik." ifadelerini kullandı. Hertzfeld'e göre. "DONKEY.BAS" tarihin en kötü bilişim ürünlerinden biriydi. Hertzfeld "Oyunun konsepti, kullandığı berbat grafikler kadar kötü" açıklamasında bulundu. Ne de olsa yaptığımız tek şey, berbat görünen bir otomobilin eşeklerden kaçmasını sağlamaktı.

2001 yılında mali açıdan çok güçlenen Microsoft, "DONKEY.BAS" adlı oyunu 3D versiyonu ile değiştirdi ve adını "DONKEY.NET" koydu. Donkey.NET asıl oyundan farklıydı: Bu seferki amacınız olabildiğince çok eşeğe çarpmaktı.

Eğer anlayamadığımız bir nedenden dolayı "DONKEY.BAS" isimli oyunu oynamak istiyorsanız, şanslısınız. Girişimci bir geliştirici, 99 sent karşılığında satın alabileceğiniz Donkey.BAS oyununu iPhone ve Apple Watch platformu için pazarlamaya başladı. Söz konusu oyun tarayıcıya da eklenebiliyor fakat şu an için ülkemizden indirilemiyor.