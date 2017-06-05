iOS Dosyalar Özelliği Nedir? Nasıl Kullanılır?

Apple'ın App Store'a attığı yeni bir uygulama, iOS 11'de dosya yöneticisinin olduğunu doğruladı.

Apple’ın WWDS etkinliğine yalnızca saatler kaldı. Bu konferansta birçok yeni donanım ve yazılımın tanıtılması beklenirken, konferansın yıldızı yeni işletim sistemi iOS 11 olacak. WWDC 2017 etkinliği başlamadan önce çıkan bir detaya göre Android vs iOS kavgalarında Android kullanıcılarının iOS’a karşı kullandığı en büyük kozlardan olan Dosya yönetici sistemi, her şey doğru giderse iOS 11 ile birlikte iOS kullanıcılarına gelecek.

App Store’da fark edilen yeni bir uygulama, konferans öncesi dosyalar sisteminin geleceğini doğruladı. Apple Inc. tarafından App Store’a atılmış Files(Dosyalar) isimli uygulamanın tam olarak ne işe yarayacağı bilminmiyor, ancak desteklenen işletim sistemlerinde iOS 11 yazması bir başka önemli detay oldu. Anlayacağınız, Apple bundan sonra iOS 11 ve üzerindeki sürümlerde dosya kontrolüne izin verecek.

iOS ilk kez 2007 yılında piyasaya çıktığından beri aradan geçen 10 yıllık süreçte dosya aktarımını sınırlayan Apple, kullanıcılardan gelen milyonlarca geri dönüşe daha fazla dur diyemeyerek dosyalar uygulamasını getirecek. Kesin bilgilere bu akşam yapılan konferansta ulaşacağız, fakat Apple bize bir ters köşe yapma niyetinde değilse bu uygulama ile dosyalar sistemi için artık 'kesinleşti' diyebiliriz.