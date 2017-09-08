iOS İçin Haftanın Ücretsiz En iyi 5 Oyunu!

Eğer bir iOS cihaza sahipseniz, haftanın bu ücretsiz en iyi 5 oyunundan biri can sıkıntınızı kesinlikle yok edecektir.

Yaz bitmek üzere, sosyal medyada anasayfalarımız tatil fotoğraflarından arınmaya başladı. Eğer telefonunuzda yapacak bir şey bulamıyorsanız iPhone’lar için haftanın en iyi 5 oyununa göz atabilirsiniz.

1- Batman - The Telltale Series (Bölüm 1)

Bruce Wayne’yi yönlendirerek hem Batman’in hem de Gotham’ın kaderini siz belirleyeceksiniz. Cesaret isteyen bu şiddet dolu hikayede yıkılmış Gotham adaletini yeniden kuracaksınız. Buraya tıklayarak oyunu indirebilirsiniz.

2- Bored Ogre

Bored Ogre, arkadaşlarınızla birlikte dart, basketbol ya da golf oynayabileceğiniz, ayrıca isterseniz yakaladığınız şövalyeleri köpek balıklarının bulunduğu bir havuza atabileceğiniz bir bulmaca-aksiyon oyunudur. Buraya tıklayarak oyunu indirebilirsiniz.

3- Dragonbolt Vanguard

Dragonbolt Vanguard’da Dragonbolt isimli efsanevi zeplinin kaptanı olun ve krallıklardan krallıklara uçarken gizemli sırları keşfedin. Ayrıca Notreheim İmparatorluğu'nu bulacak ve karanlık dünyası ile tanışacaksınız. Buraya tıklayarak oyunu indirebilirsiniz.

4- Forward Assault

Forward Assault, bir taktik FPS oyunudur. Bomba Defuse ve Team Deathmatch olmak üzere iki farklı çok oyunculu modu ile sizi aksiyonun zirvesine çıkarır. Ayrıca kendi özel eşleşmenizi yaratarak arkadaşlarınızla da oynayabilirsiniz. Buraya tıklayarak oyunu indirebilirsiniz.

5- Repeat: A Memory Game

Repeat: A Memory Game bir hafıza oyunudur. Eğer kendinize güveniyorsanız kareleri izleyin ve ardından tekrarlayın. Sade tasarımı ve 10 farklı tema seçeneği ile basit ama eğlenceli oyun severlerin tercihi olacaktır. Buraya tıklayarak oyunu indirebilirsiniz.