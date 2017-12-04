Artık gelenekselleşmiş olan haftanın ücretsiz hale gelmiş iOS uygulamalarını sıraladık.

Bildiğiniz üzere her hafta sizlere ücretsiz hale gelen uygulamaları duyurmaya çalışıyoruz. Bu hafta geliştiriciler tarafından kısa bir süreliğine ücretsiz hale gelen 5 uygulamayı daha sıraladık. Elbette, sizin bu haberi okuduğunuz dakikalarda tekrar ücretli hale gelmiş olabilir. O yüzden hızlıca hareket etmekte fayda var. İşte haftanın 5 ücretsiz uygulaması.

LifeList

Klasik yapılacaklar listesi olarak tasarlanan uygulama size daha düzenli ve programlı bir yaşam sürmeniz için yardımcı oluyor. İndirmek için tıklayınız.

mini U

Bu uygulama çektiğiniz herhangi bir fotoğrafı metin üzerinden arkadaşlarınıza yollamanızı sağlıyor. İndirmek için tıklayınız.

Scored

Bu uygulama aslında bizim çok aşina olduğumuz bir şeyin dijital getirilmiş hali. Kısaca yaz-boz olarak tanımlayabiliriz. Yani oynadığınız oyunları skor olarak yazabileceğiniz bir uygulama. İndirmek için tıklayınız.

VisuCaller

Kağıt üstündeki numaraları tarayan bu uygulama onları daha kolay bir şekilde aramanıza aracı oluyor. İndirmek için tıklayınız.

AURA

Eğer kullandığınız kamera uygulamasının editleme özelliğinden memnun değilseniz ya da daha yaratıcı efektler peşindeyseniz bu uygulama tam da bu durumlar düşünülerek yapılmış. İndirmek için tıklayınız.