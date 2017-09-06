iPhone 8'e Hazırlık: iOS için Opera Mini Tamamen Yenilendi

Akıllı telefonlar için zamanında en çok kullanılan tarayıcılardan olan Opera Mini, yavaş yavaş formdan düşmüş olsa da hala hatrı sayılır bir kullanıcı kitlesi mevcut.

Opera tarafından yapılan açıklamaya göre iPhone 8'in tanıtımına hazırlık olarak Opera Mini tarayıcısı tamamen güncellendi. Yeni sürüm iPhone kullanıcılarının hareket halindeyken internette gezinme deneyimine yönelik geliştirmeler getiriyor.

Yeni Opera Mini versiyonu görsel olarak yenilenerek adres ve arama çubuğunda kırmızı renge sahip oldu. Arama çubuğuna aynı zamanda QR kod tarayıcısı ve arama motorunu değiştirebilme özellikleri eklendi. En çok tıklanna ve en yeni haberler de uygulamanın varsayılan ana ekranına taşınarak kullanıcıların yeni haberlere hızlıca ulaşabilmesi hedefleniyor. Opera ekibinin gelişmiş çabaları sayesinde haber sayfaları eskisine göre artık dört kat daha hızlı yükleniyor.

Bir diğer önemli özellik olarak önümüze yapay zeka destekli haber akışı çıkıyor. Bu akış size yeni haberleri listeliyor ve her kullanıldığında ne tür haberleri nasıl okuduğunuzu öğrenerek bir sonrakinde size daha çok hitap eden içerikleri gösteriyor. Bu sayede akışı ayarlayarak farklı işlemlere girmenize gerek kalmadan size uygun biçimde kullanabiliyorsunuz. Bu yeni özellik şimdilik sadece Gana, Kenya, Hindistan, Endonezya, Nijerya, Güney Afrika, Tanzanya ve ABD'de kullanılabilir durumda ancak yakın zamanda Rusya, Bangladeş ve daha bir çok ülkede de hizmete açılacağı firma tarafından belirtildi.

Geliştiricilerin "bu daha başlangıç" dediği güncelleme, yakın zamanda iOS için Opera Mini'ye bir çok özellik ekleyecek gibi görünüyor.