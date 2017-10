Bu sonbaharın en dikkat çeken iki cihazı olan Google Pixel 2 XL ile iPhone 8 Plus, performans testinde karşı karşıya geldi. Pixel 2 XL her ne kadar başabaş bir performans sergilemeye çalışsa da iPhone 8 Plus, A11 Bionic işlemcisi ile bir adım öne geçmeyi başarıyor.

iOS ile Android telefonlar, üreticiler ve kullanıcılar arasında yıllardır ‘biz daha iyiyiz’ kavgası sürmektedir. Bazı kullanıcılar iOS işletim sisteminin kararlılığını savunurken, diğer kullanıcılar Android’de bulunan özgürlüğünün önemini vurgulamaktadır. Bu tartışmalar devam ededursun biz, Android’in sahibi Google’ın yeni amiral gemisi Pixel 2 XL ile iOS’un sahibi Apple’ın piyasadaki en yeni cihazı iPhone 8 Plus’ın performans karşılaştırmasına bir göz atalım. EverythingApplePro YouTube kanalı, Pixel 2 XL ve iPhone 8 Plus’ın performanslarını karşılaştırmak için her iki cihazı bir ‘uygulama açma ve çalıştırma’ testine soktu. Başlangıçta Google Pixel 2’de bulunan Snapdragon 835 işlemcisinin, Apple A11 Bionic işlemcisine karşı gayet başarılı bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. Ancak konu videoları düzenleme ve kaydetmeye geldiğinde A11 Bionic, rakiplerine sentetik testlerde neden bu denli büyük farklar attığını ortaya koyuyor. Her iki cihaz da ilk turu tamamladığında iPhone 8 Plus’ın saati 2 dakika 56 saniyeyi gösterirken Pixel 2 XL, 4 dakika 5 saniye gibi uzun bir sürede turu tamamlayabildi. Bu büyük farkın oluşmasının en büyük nedeni, biraz önce bahsettiğimiz video düzenleme ve kaydetme. Zira testi gerçekleştiren EverythingApplePro da yanıltıcı bir sonucun ortaya çıkmaması için zamandan bağımsız olarak tüm uygulamaları iPhone 8 Plus ve Pixel 2 XL’da yeniden açıyor. Bazı uygulamalar Pixel 2 XL’da daha hızlı açılırken bazı uygulamalar iPhone 8 Plus’da daha hızlı başlatıldı. EverythingApplePro’nun Pixel 2 XL ve iPhone 8 Plus performans karşılaştırmasını aşağıdaki videoda izleyebilirsiniz.

