iOS İşletim Sistemi Android’den Daha Çok Benimseniyor

iOS İşletim Sisteminin son sürümleri Android işletim sistemiyle kıyaslandığında piyasadaki cihazlar tarafından çok daha fazla kullanılıyor.

Android ile iOS tartışması asla bir sonuca ulaşmayabilir. Ancak Android'in her zaman yenilgiyi kabul etmesi gereken bir alan var ve bu da işletim sistemi benimseme oranı. Android işletim sistemi kullanan üreticiler kendi arayüzlerini kullandıkları için genel olarak Android cihazlar yavaş çalışıyor. Ancak iPhone’lar sadece Apple tarafından yapılmış iOS işletim sistemini kullandıklarından işler daha kolay bir hal alıyor.

16 Nisan 2018 itibariyle Android'in en yeni sürümü olan 8.1 Oreo, piyasadaki Android cihazların sadece %0.5’lik diliminde kullanılıyor. Ağustos 2017’de piyasaya sürülen Android 8.0 Oreo ise, cihazların %4.1’inde kullanılıyor. Şaşırtıcı bir şekilde en yaygın Android sürümleri, %26’lık dilimle Android 6 Marshmallow ve %23 ile Android 7.0 Nougat. Çok tercih edilen bu sürümlerin çıkış yılları oldukça eski, çünkü geliştiriciler yeni Android sürümlerini cihazlarına eklemek konusunda yavaş davranıyorlar.

iOS tarafındaysa işler oldukça iyi ilerliyor. 22 Nisan 2018 itibariyle piyasaya sürülen iOS 11 piyasadaki cihazların %75’inde kullanılıyor. Ayrıca bu 75’lik dilim içerisinde akıllı cep telefonlarının yanı sıra iPad’ler de bulunuyor.

iOS Apple tarafından kullanıldığından yeni işletim sistemlerini çok daha hızlı piyasaya sürüyor ve hızlı benimsetiyor. Ancak Android birçok üretici tarafından tercih edildiğinden yeni işletim sistemlerinin cihazlara adapte edilmesi uzun süre alıyor. Bu nedenle yeni işletim sistemlerinin benimsenmesi konusunda iOS’un üstünlüğünü kabul etmek gerek. Ancak haberin başındada belirttiğimiz gibi Android ile iOS tartışması asla bir sonuca ulaşmaz.