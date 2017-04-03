iPhone'a özel olarak çıkan bulmaca oyunu Kami 2, rahatlamanızı ve ödüllendirmenizi içeren muhteşem oynanışı ile sabah kahvelerinizin vazgeçilmezi olacak.

Güzel bir Pazartesi sabahından herkese merhabalar arkadaşlar. Özellikle işine erken saatte kalkarak gitmek zorunda kalanların nefret ettiği bir gün olan pazartesi -ve diğer sabahlar- için içinizi ısıtacak çok güzel bir oyun önerimiz bulunuyor. iPhone kullanıcılarına özel olarak gelen oyun, bulmaca oyunlarını seven kullanıcılar için bire bir.

Birbirlerine bağlı üçgenler dizisi ile oynadığınız Kami 2, gevşemenizi sağlayacak. Özellikle sabahları kalktığınızda bir fincan kahvenin yanında çok iyi bir destek olacağını düşündüğümüz Kami 2, ilk başta kolaydan başlar. Oynadığımız her yeni aşamada hedefimiz, önümüzde duran desenli ekranı tek bir renge çevirmek üzerine kuruludur. Bunu yapmak için ise ekranın sağında bulunan renkleri seçerek bulmaca alanlarını boyayabilirsiniz. Her aşama, belirli sayıda hamle hakkı sunar.

Zoru seven arkadaşlar, bu oyun çok basit diye oyunu bırakmasınlar. Çünkü oyunun ilk 12 bölümü inanılmaz kolay olabiliyor. Oyuna biraz daha sabır gösterirseniz, sonrasında daha fazla renk ve karmaşık düzenlerle sizi zorlamaya başlayacaktır. Zorlamalar arttıkça ve sizi çileden çıkarsa dahi oyun, bir süre sonra rahatlamanızı sağlayan tüm unsurları içeriyor.

Eski oyunda adımlar, üçgenler yerine karelerle yapılıyordu. Bu durumun üçgenlere geçmiş olması, yaratıcılığı üst düzey ortamlara çıkaracaktır. Kami 2’nin bir başka güzel yanı ise oyun oynarken sizi zorlayan ödeme sistemlerinin olmaması. Bildiğiniz gibi bir oyun oynadığınızda sizin oyun sürenizi sınırlayan oyunlar bulunuyordu. Kami 2’de böyle sinir bozucu durumlarla karşılaşmayacaksınız. Kami 2 ile ücretsiz olarak 100’den fazla seviye ve düzenli olarak güncellenen günlük zorluklarda kendinizi, kendinize kanıtlamanız gerekiyor. Sabah kahveleri için yeni yardımcınız bulundu.