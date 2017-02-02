Google'ın yeni geliştirdiği sistem sayesinde iPod, iPad ve iPhone sahipleri, YouTube platformunda derin bir nefes alabilecek.

Bir iPhone'a sahipseniz ve Chromecast akışlı dongle'ını (Paralel veya USB bağlantı noktasına takılan, veri inceleme ve kurtarma yazılımların çalışmasını sağlayan donanım kilidi) kullanıyorsanız, Google'a teşekkür etme zamanı geldi. Kullanıcılar artık, iPhone'da video paylaşımı yapmak istedikleri iPhone'larını (veya iPad'lerini) aktif hale getirmenin zorlukları ile boğuşmak zorunda değiller.

"Hoş Geldiniz" özelliği, Google'ın YouTube için geliştirdiği güncellemenin bir parçası olarak geliyor. Google'ın yeni özelliği Chromecast ile sınırlanmıyor. Akıllı TV'ler ve oyun konsolları gibi diğer cihazlarda YouTube uygulamasını denetlemek için artık kilit ekranlarından yararlanabilecek.

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Güncelleme ile YouTube uygulaması, eşleştirilmiş bir Apple Watch cihazında YouTube'a yönelik özelliklere erişmeye de olanak sağlıyor. Android kullanıcıları uzun zamandan veri ve kilit ekranından pek çok uyguluma üzerinde hakimiyet kurabiliyor. Artık bu özellik, Apple kullanıcılarının da beğenisine sunuldu.