SensorTower tarafından yayınlanan rapora göre Android kullanıcıları 2017 yılında iOS kullanıcılarına göre 2 kat daha fazla uygulama indirdi. Bununla birlikte App Store'un 2017 geliri Play Store'un neredeyse iki katı kadar.

2017 Google, Apple ve mobil kullanıcılar için oldukça iyi bir yıl oldu. En azından SensorTower’ın raporu, geçtiğimiz yılın uygulamalar bazında hem tüketiciler hemde geliştiriciler ve mobil platform sahipleri için dolu dolu geçtiğini gösteriyor.

Rapora göre geçtiğimiz yıl App Store ve Play Store’da uygulamalarını yayınlayan geliştiriciler, uygulama içi satın alma işlemleri, abonelikler ve ücretli uygulamalar sayesinde toplamda 58.6 milyar dolar (275 Milyar TL) gelir elde ettiler. İşin daha tuhaf tarafı ise geliştiricilerinin gelirlerinin 2016 yılına kıyasla %35 artmış olması.

Toplam uygulama indirme sayısına baktığımızda App Store’un, Play Store’un oldukça gerisinde kaldığını görüyoruz. Android ekosisteminin ne kadar geniş bir kitleye yayıldığını düşünürsek bu bilginin şaşırtıcı olduğunu söyleyemeyiz. 2017’de toplam uygulama indirme sayısı 2016’ya göre %13.5 artarak 92 milyara ulaşmış durumda.

Bununla birlikte uygulama geliştiricileri için en büyük gelir kapısı App Store olmaya devam ediyor. Play Store’da App Store’un iki katı uygulama indirilmiş olsa da App Store’da toplam 38.5 milyar dolar gelir elde eden geliştiriciler, Play Store’da yalnızca 20.1 milyar dolar gelir elde ettiler.

Oyunlardan elde edilen gelirlere baktığımızda her iki platformun da gelirlerini %30 oranında arttırdığını görüyoruz. 2017 yılında App Store’un oyun gelirleri 30 milyar doları bulurken Play Store kullanıcıları oyunlara 18 milyar dolar harcadılar.