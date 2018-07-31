App Store üzerinde 5 dolara satılan başarılı fotoğrafçılık uygulaması Obscura 2, Apple’ın kendi alışveriş uygulaması içinde düzenlenen bir kampanya ile ücretsiz oldu. Uygulamaya nasıl ulaşacağınızı açıklıyoruz.

Mobil fotoğrafçılık özelinde bilhassa iOS için çok kaliteli uygulamalar bulunuyor. Geliştirici Ben McCarthy tarafından dizayn edilen ödüllü fotoğrafçılık uygulaması Obscura 2 de bunlardan birisiydi. Daha önce Obscura Camera olarak bilinen uygulamanın yerine geçen Obscura 2, son derece kaliteli bir galeriniz olmasını sağlıyor.

Obscura 2, hala App Store üzerinden sayfasını ziyaret ettiğinizde ücretli olarak karşınıza çıkıyor. McCarthy’nin açıklamalarından hareketle, uygulamanın doğrudan ücretsiz sunulması gibi bir ihtimal bulunmuyor. Apple ise sevilen uygulamaları için Apple Store üzerinden promosyon kodları sunuyor.

Peki Obscura 2’yi nasıl indirebiliriz?

1) App Store’a gidip, eğer daha önce yapmadıysanız Apple Store uygulamasını indirin.

2) Apple Store uygulamasını iPhone veya iPad'inizde açın.

3) Uygulamanın altında yer alan Discover (Keşfet) sekmesine dokunun, ardından sayfayı kaydırmaya başlayın. Obscura 2 için hazırlanmış kapağı görene kadar kaydırın. Kapaktaki “Hemen ücretsiz indir” yazısına tıklayın.

4) Bir sonraki ekranda, “Şimdi ücretsiz indir” etiketli mavi butona dokunun.

5) Hediyenizi App Store'da kullanmaya devam etmeniz istenecek, Devam'a dokunun, ardından ekranın sağ üst köşesinde bulunan Kur düğmesine basın.

6) Kodunuzu başarıyla kullandıysanız Bitti'ye dokunun.

Tüm bu işlemlerin ardından 5 dolar değerindeki Obscura 2'ye ücretsiz şekilde kavuşmuş olacaksınız.