Apple'ın başarılı tarayıcısı Safari'de yer alan bir hata sonucu binlerce kullanıcı dolandırıldı. Porno filmi izlemeye çalışan kullanıcıların hedef alındığı dolandırıcılık, Windows'ta görmeye alışık olduğumuz bir tür.

Eskiden hırsızlar evlere girerek herkese korku dolu anlar yaşatırlardı. Bu olaylar ne yazık ki hala yaşanıyor, fakat artık hırsızlığın yapıldığı alanlar yeni bir sektöre kaydı. Günümüzde insanların internet kullanımının yaygınlaşması, maddi kaynakların internet sektörüne kaymasına sebep oldu. Bu durumun farkında olan kötü niyetli kişiler de kullanıcıları gasp etmek için yeni yollar arıyorlar.

Ransomware dolandırıcıları, internet üzerinde binlerce kullanıcıya ulaştı ve onlardan zorla para aldı. Apple iOS’un 10.2 sürümünde yer alan hatadan dolayı binlerce kullanıcının paralarını çalan dolandırıcılar, bu konuda porno sitelerine giren kullanıcıları hedef aldılar.

Safari’nin açılır pencerelerini görüntüleme biçiminde yer alan bir hatanın neden olduğu dolandırıcılık, 10.3 sürümü ile çözüldü. Ancak dolandırıcılar, bu süreçte bilinmeyen binlerce kişiyi dolandırmayı başardılar. Mobil güvenlik sağlayıcısı Lookout’ta çalışan araştırmacıların yayınladığı blog ile ortaya çıkan hata, tarayıcının sonsuz bir pencere döngüsüne girmesini sağlıyor. Kullanıcılar bu yüzden cihazlarını kullanamamaya başlıyorlar. Bu hatayı başlatan dolandırıcılar, bu olayın arkasından kullanıcılara bundan kurtulmanın tek yolunun metin mesajıyla teslim edilebilecek iTunes hediye kart kodu şeklinde para cezası olduğunu söylediler.

Kullanıcılar, bilgisayarlarının “yasadışı porno izlemekten” yakalandığını düşünüyorlardı. Dolandırıcılar bu tarz porno sitelerine göre alan adı alarak bu süreçte birden fazla site ile saldırdılar.

Aslında başına böyle bir şey gelen kimse, sorunu kolaylıkla çözebilir. Açılır pencere gibi hatalar, Windows üzerinde sıkça rastlanan bir şey. Safari’de rastlayan kişilerin tek yapması gereken şey, ayarlar>safari>geçmiş ve Web Sitesi Verilerini Temizle diyerek ön belleği temizlemek-ti-. Ancak bunu bilmeyen ve yaptığı yanlıştan dolayı bilen bir kişiye soramayan kullanıcılar bu durumdan muzdarip oldular.