IOS'ta YouTube 'Gece Modu'nu Nasıl Etkinleştirebiliriz?

Özellikle geceleri parlak ekrana bakmak, birçok insan için rahatsızlık verici bir durumdur. YouTube bu bağlamda iOS güncellemesi yaparak kullanıcılarına “gece modu” özelliğini sundu. Peki iOS cihazlarımızda “gece modu”na nasıl geçebiliriz?

Google tarafından yakın zamanda sunulan güncelleme ile birlikte, iOS cihazlarımız için YouTube uygulamasını ‘gece modu’ seçeneği ile kullanabiliyoruz. Geniş kitleler tarafından oldukça yararlı bir yenilik olarak görülen güncelleme sayesinde, özellikle geceleri daha rahat YouTube’a girebilme şansı bulundu.

Beyaz ışık etkisini en aza indirecek ve uygulamanın gece kullanımını daha kolaylaştıracak olan yeni temanın, masaüstü sürümü için gelen gece modundan pek bir farkı yok. Güncelleme sonrasında gece moduna geçmek için ise yapacağınız işlemler oldukça basit.

Nasıl etkinleştirebileceğiniz konusunda 2 ihtimal mevcut. Eğer şansınız varsa iOS cihazınızda YouTube uygulamasına girdiğinizde, uygulama ‘gece modu’nu kullanmayı isteyip istemediğinizi size soran bir bildirim göndermiş olabilir. Bu durumda kullanmayı istiyorsanız, ‘Aç’ demeniz yeterli olacaktır. Ardından uygulamanızı ‘gece modu’nda kullanmaya devam edebilirsiniz.

Diğer ihtimalle bildirim görmüyorsanız, basitçe sağ üst köşedeki hesap simgesine dokunun ve Ayarlar sekmesine gidin. Ardından ‘gece modu’ özelliğini kullanmak için Koyu Tema özelliğini aktif edin. Ayarlar'dan çıktığınızda, video akışında gezinirken arka planınız otomatik olarak kararacaktır.

Oldukça kullanışlı ve göz dostu olan yeni güncelleme şu an için sadece iOS kullanıcıları için kullanılabilir durumda olsa da yakın zamanda Android kullanıcıları da yeni özelliği test edebilecek. Uygulamayı kullanmak için bekleyen bir YouTube güncelleştirmeniz var ise uygulamanızı güncelledikten sonra siz de 'gece modu' özelliğini kullanamaya başlayabilirsiniz. Peki siz yeni güncelleme hakkında neler düşünüyorsunuz?