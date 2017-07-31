iOS'taki Gboard'a Google Maps ve YouTube Desteği Geldi

iOS'un üçüncü parti klavyeleri desteklemeye başlamasından beri belki de en popüler klavye Gboard oldu. Artık Gboard'un iOS sürümleri Google Maps ve YouTube destekliyor.

Gboard'un bu özelliklerini içeren 1.8.0 sürümü resmi olarak indirilebilir durumda ve Google, bu özelliklerle kullanımı daha da kolaylaşırmayı hedefliyor. IOS kullanıcıları artık Gboard klavyelerindeki "G" logosuna dokunarak her iki platforma da erişebilecekler.

Google'ın direkt olarak diğer uygulamalara erişimi sağlaması, uygulamalar arası mekik dokumayı bir nevi önleyecektir ve bu sayede de daha rahat bir kullanım sunacaktır. IOS kullanıcıları için ayrıca Gobard'da yeni bir özellik daha mevcut. Bu özellik de "mürekkep" olarak adlandırılıyor ve kullanıcılar bu özellik ile bir şeyler çizebilecekler. Bu özellik aslında iOS'ta vardı fakat Google da eklemeyi unutmamış.

En güncel Gboard uygulaması şu anda App Store'da kullanıma sunuldu. Eğer halihazırda cihazınızda yüklüyse, uygulamayı güncelleyebilirsiniz. Ayrıca daha önceden kullanmamışsanız aşağıdan uygulamayı indirebilir ve ona bir şans verebilirsiniz.