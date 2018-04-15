iOS'un Zaman İçerisindeki Evrimi ve Değişimi

Android'in ezeli rakibi iOS'un zaman içerisindeki genel değişimine kısa bir göz atıyoruz sizlerle.

Rahmetli Steve Jobs 2007 yılında iOS'u tanıtırken Wap'a nasıl ki 'bebek internet' diyorduysa, iOS'u da 'bebek işletim sistemi' olarak adlandırmıştı. Nitekim daha bebek adımları atan bir işletim sistemiydi ve kendisinin vefatı sonrası geçen süreçte iOS oldukça farklı bir noktaya geldi.

Geçen yıllar içerisinde birçok alanda gelişen işletim sisteminin neredeyse hiç değişmeyen tek özelliği ise 'jailbreak' yapılmayan cihazlar için dışa kapalı özelliğini devam ettirmesi oldu. Basit bir ikon değişikliği için bile oldukça zorlu süreçler atlattığınız iOS işletim sistemleri için gelin küçük hatırlatmalarla devam edelim.

iOS'da Neler Değişti?

iPhone: Sisteme ait çekirdek yazılımlar, çoklu dokunma desteği, wi-fi/hücresel bağlantı desteği.

Sisteme ait çekirdek yazılımlar, çoklu dokunma desteği, wi-fi/hücresel bağlantı desteği. iPhone 2.0: App Store, emoji desteği ve gizlilik kontrolleri

App Store, emoji desteği ve gizlilik kontrolleri iOS 3.0: Sistemin adı iOS oldu, kopyala/yapıştır desteği, video kaydı desteği

Sistemin adı iOS oldu, kopyala/yapıştır desteği, video kaydı desteği iOS 4: Facetime, Airplay ve kişisel erişim notaları, hızlı uygulama değişimi

Facetime, Airplay ve kişisel erişim notaları, hızlı uygulama değişimi iOS 5: Siri, bildirimler, iCloud eşlemesi, Müzik ve Videolar uygulamaları değişikliği, entegre emoji desteği

Siri, bildirimler, iCloud eşlemesi, Müzik ve Videolar uygulamaları değişikliği, entegre emoji desteği iOS 6: Apple Haritalar, Siri'de geliştirmeler, Facetime'da hücresel veri desteği, Panaroma.

Apple Haritalar, Siri'de geliştirmeler, Facetime'da hücresel veri desteği, Panaroma. iOS 7: Dizaynda komple bir değişiklik, denetim merkezi, AirDrop, Facetime sesli aramaları, iTunes Radyo

Dizaynda komple bir değişiklik, denetim merkezi, AirDrop, Facetime sesli aramaları, iTunes Radyo iOS 8: Apple Pay, Apple Watch desteği, HomeKit, Metal tasarım, Apple Music & Beats desteği.

Apple Pay, Apple Watch desteği, HomeKit, Metal tasarım, Apple Music & Beats desteği. iOS 9: Proaktif zeka, Apple Haberler, 3D Touch, Gece modu, düşük güç modu, iPad deneyimi geliştirmeleri

Proaktif zeka, Apple Haberler, 3D Touch, Gece modu, düşük güç modu, iPad deneyimi geliştirmeleri iOS 10: Yeni kilit ekrani, mesajlar da geliştirmeler, Portre modu.

Yeni kilit ekrani, mesajlar da geliştirmeler, Portre modu. iOS 11: AirPlay 2 Beta, artırılmış gerçeklik desteği, yeni kamera efektleri ve ayarlarda geliştirmeler.

AirPlay 2 Beta, artırılmış gerçeklik desteği, yeni kamera efektleri ve ayarlarda geliştirmeler. iOS 12: Performans geliştirmeleri ve stabilite değişikliği, optimizasyon, bugların giderilmesi ve batarya ömrü iyileştirmeleri.

Genel olarak iPhone olarak adlandırılarak başlayan işletim sisteminin iOS olarak devam ederek bugünlere gelişi bu şekilde. Severiz sevmeyiz orası farklı ancak Android gibi bir işletim sisteminin bu günlere gelmesinde bu rekabetin büyük bir etkisi var diyebiliriz. Siz ne düşünüyorsunuz? iOS işletim sistemi ilginizi çekiyor mu?