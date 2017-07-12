Outlook'un Uygulamasına Yeni Özellikler Ekleniyor

Microsoft'un e-posta servisi olan Outlook, Android ve iOS uygulamalarına yeni özellikler ekliyor.

Bugün dağıtılmaya başlanan güncellemeyle Outlook'un iOS uygulamasına hızlı cevap özelliği ve bir kaç işlevsellik eklendi.

Yeni güncellemeyle e-postalara yanıt vermek oldukça kolaylaşıyor. @ sembolüyle kişileri satır içi yanıtlamalara etiketlemenize izin veren yeni sistem, bunu yaparken tüm konuşmayı görebilmenizi sağlıyor.

Önceden de üç farklı platform olan Outlook, Gmail ve Office 365 hesaplarını destekleyen uygulama, bu hesaplar arasında geçiş konusunda inanılmaz kullanışsız bir arayüze sahipti. Yeni güncellemeyle bu da kolaylaştırılarak aşılmış görünüyor.

Son ve en önemli olarak, bugünün güncellemesiyle henüz dağıtılmaya başlanmayan özellik olan arama, uygulamanın ana sayfasında alt kısımdaki üç sekmeli çubuğun ortasında yer alacak. Bu arama sekmesi, uçak biletleriniz ya da faturalarınız gibi bilgileri siz daha yazmadan sunacak ve sık iletişim kurduğunuz kişileri görüntüleyecek.

Yeni özellikleri şimdilik sadece iOS platformuna uygulayan Microsoft, bir kaç ay içinde hepsini Android platformuna da aktaracaklarını açıkladı.

Bizim görüşümüze göre, bu yeni olarak sunulan özellikler Google'ın Gmail ve Inbox uygulamalarında çok uzun zamandır var olmasına rağmen Outlook'a daha yeni dahil edilmesi hiç de iyi bir durum değil. Üstelik sadece iOS platformuna yayınlayıp Android sürümünü geride bırakmak Microsoft'a hiç yakışmadı.