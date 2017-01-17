iOS ve Android Telefonlarda, Kendi Telefon Numaranızı Nasıl Görüntülersiniz?

iOS ve Android telefonlarda kendi telefon numaranızı nasıl görüntüleyebileceğinizi anlatıyoruz.

Cep telefonlarıyla birlikte numaraları ezberleme ya da telefon rehberi tutma dönemi tarihe karıştı. Cep telefonları, bizim için yüzlerce numarayı hafızasında tutabiliyor. Ancak bazen öyle anlar olur ki, kendi numaramız bile aklımıza gelmez. Örneğin telefonunuz kaybolduğunda kendi telefon numaranızı çaldırmanız, telefonu bulmaya yardımcı olabilir. Ancak böyle bir anda kısa süreli bir hafıza kaybı yaşarsanız, kendi telefon numaranızı nasıl bulursunuz?

iOS’te bunun iki yolu vardır. İlk yöntem şu şekilde: Öncelikle Telefon uygulamasını açarak ekranın altındaki Rehber sekmesine tıklayın, telefon numaranız ekranın sağ üst tarafında görünecektir. Diğeri yöntem ise şu şekilde: Önce Ayarlar oradan da Telefon bölümüne giriş yapın, telefon numaranız ekranın en üstünde görünecektir.

Android’te telefon üreticisine bağlı olarak yöntemler biraz farklılık gösterir. Bazı Android telefonlarda Rehber’e girince en üstte Ben şeklinde bir isimle kullanıcının kendi numarası yazar. Ancak bu her Android telefonda yoktur. Böyle durumlarda diğer yöntemi kullanmak gerekir. Ayarlar > Telefon/Cihaz Hakkında > Durum talimatlarını takip edin, burada kendi numaranızı görebilirsiniz. Değilse SIM Durumu’na tıklayın, açılan ekranı biraz aşağı doğru kaydırın. Ekranda kendi numaranızı görmüş olmalısınız.