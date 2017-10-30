Onedio IOS vs Android Atışmasına Çiçek Abbas Parodisi!

Onedio, IOS ve Android severler arasındaki kapışmayı, Çiçek Abbas filmindeki atışma sahnesine benzer bir parodi videosu olarak yayınladı.

Onedio'nun Youtube kanalında, dün iOS severlerin ve Android severlerin kapışmasına bir parodi olarak, Çiçek Abbas'ın ünlü atışma sahnesine gönderme olarak bir video yayınlandı. Oldukça keyifli ve komik olduğunu düşündüğümüz bu video, aslında bu tip marka kapışmalarının anlamsız oluşuna da güzel bir örnek gösteriyor.

Bu tip markaların bu kadar sıkı takipçisi olmak bizce biraz zaten komik. Çünkü sonuç olarak tüm şirketlerin amacı size ürün satıp para kazanmak. Yani kimse ulvi amaçlarla telefon ya da işletim sistemi üretmiyor. Ancak yine de her markanın ürettiği ürünün kendine göre artıları ve eksileri var. Bu video bu anlamda bizce onu da epey iyi göstermiş. Hemen aşağıdan videoyu izleyebilirsiniz.

Açıkçası videonun sonunda kavganın tatlıya bağlanması da epeyce güzel aktarılmış. Sonuç olarak bizim de yayınladığımız haberlere göre Apple'ı fazla sevdiğimize ya da Android'i övdüğümüz için Google'ı fazla sevdiğimize dair suçlamalar geliyor. Kısaca, biz de her hangi bir markanın negatif veya pozitif olarak bir haberini yaptığımızda, amacımız size ileride alacağınız ürünle ilgili bilgi vermek.

Yine de bizi seven sevmeyen tüm takipçilerimize de buradan selam olsun. Bu hoş Çiçek Abbas göndermesi vesilesiyle olsa da, marka kavgalarının aslında bizi hiç bir yere götürmediğini düşündüğümüzü göstermek de iyi oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Markaların ya da ürünlerin birbirlerine karşı olan üstünlüğü önemli mi? Yoksa sonuçta onlar bir marka mı?