iOS, Yerel Pazarda En Yakın Rakibine Adeta Fark Attı

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki akıllı telefon kullanımıyla ilgili yeni bir araştırma yapıldı. Araştırmaya göre iOS, %65 civarındaki bir oranla ABD'de hakimiyetini koruyor.

Mixpanel adlı bir istatistik şirketi tarafından yayınlanan yeni veriler, ABD'deki kullanıcıların mobil işletim sistemi ve internet tarayıcısı tercihlerini ortaya koydu. Yayınlanan verilere göre iOS, kullanıcı sayısını ikiye katlamış durumda. Bu durumun sonucu olarak en çok kullanılan mobil tarayıcının da Safari olduğu ortaya çıkıyor.

Araştırmanın sonucuna göre iOS, Amerikalıların %65.5'i tarafından kullanılıyor. Google'ın mobil işletim sistemi Android ise kullanıcıların %34,46'lık kısmı tarafından kullanılıyor. Bazı eyaletlerde ise iOS'in kullanım oranı %77'lere kadar çıktı. %77.88 iOS, %22.12 Android kullanımıyla Apple; Google'a karşı en büyük zaferi Alaska eyaletinde elde etmiş.

iOS'un yüksek kullanım oranının bir sonucu olarak Safari, mobil cihazlardaki en popüler tarayıcı konumuna geldi. %58.06 ile birinciliği elinde tutan Safari'yi %32.48 ile Chrome takip ediyor. Mobil trafiğin %8.82'si ise Facebook'a ait. ABD'deki Apple egemenliğini ortaya koyan bu araştırma, Apple'ın Amerikalılar tarafından ne kadar sevildiğinin göstergesi.