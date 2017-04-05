IoT Line Fair '17, 30 Nisan'da Düzenleniyor!

İTÜ IEEE​’ye bağlı EESTEC İstanbul Yerel Komitesi tarafından düzenlenen ve bu sene 30 Nisan’da IoT Türkiye iş birliğiyle üçüncüsü gerçekleşecek olan IoT Line Fair, Türkiye’nin ilk IoT & Akıllı Ürünler Fuarı​ olma sıfatını taşıyor.

Etkinlik, Internet of Things (Nesnelerin İnterneti) ve akıllı ürünler konularıyla alakalı sunumlardan oluşan konferans​ları, gün boyunca katılımcıların masaları dolaşarak IoT alanında çalışan şirket ve startuplar​ın çalışmalarını inceleyebileceği ve dinleyebileceği bir fuar ortamı​nı, nesnelerin interneti meraklısı herkesin tecrübelerini paylaşabileceği Türkiye IoT Ekosistemini bir araya getiren bir networking ortamı​nı ve de yapılacak catering servisini kapsıyor.

IoT ekosistemindeki uzman şirket, kişi ve startuplar ile IoT alanını merak eden öğrencilerin bir araya gelmesi ve Türkiye’de aktif olarak çalışılmaya başlanmış bu sektör hakkında bilgi edinebilmesi amacıyla düzenlenen etkinlik her kitleye hitap edebilecek bir program içeriyor ve 1000 kişiye ulaşan yüksek bir katılım hedefliyor.

Webtekno'nun sponsorlarından biri olduğu etkinlikte sunum yapacak şirketler arasında SAP, IoT-Ignite, ASELSAN, Başakşehir Living Lab, Ata Technology Platforms ​gibi önemli şirket ve kuruluşlar bulunuyor. Fuarda olacak şirket ve startupları bu adresten takip edebilirsiniz.

Şirketlerin IoT’ye bakışı ve mevcut çalışmaları, dijitalleşme, akıllı şehir, akıllı ürünler, akıllı endüstri gibi globalde IoT konseptlerinde yapılan çalışmalar, kurumsal başarı hikayeleri, startup’ların konulara bakışı ve çalışmaları, ekosistemin önemi gibi pek çok konunun masaya yatırılacağı etkinlikte, IoT tüm boyutlarıyla ve oldukça geniş bir perspektiften, hem büyük şirketler hem de startuplar ​tarafından ele alınacak.

İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü, Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde yapılacak etkinlik, Türkiye'nin dört bir yanından tüm katılımcılara açık ve ücretsiz, ancak kontenjan sınırlı. Tüm takipçilerimiz davetlidir!

IoT Line Fair'ın Facebook sayfasına buradan, etkinlik sayfasına ise buradan erişim sağlayabilir; daha detaylı bilgi ve kayıt için burayı ziyaret edebilirsiniz.