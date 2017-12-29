Bir Reddit kullanıcısı, iPad’ini 3 yıl sonra yeniden açmak istediğinde hiç beklemediği bir sorunla karşılaştı.

Apple’da bu günlerde işler çok iyi gitmiyor. Dünyanın en güçlü şirketi konumunda yer alan Apple, kasıtlı olarak yaptığı işlemci hızı düşürme işleminden dolayı tepkilerin odak noktasında yer alıyor. Konular bu bağlamda şekilleniyor olsa da, BadBurrito78 kullanıcı adlı Reddit kullanıcısının başka bir sorunu var. Yaklaşık 3 yıl boyunca iPad marka tabletini hiçbir şekilde kullanmayan kullanıcı, 3 yılın ardından tabletini açtığında ekranda cihazın devre dışı kaldığını ve 24.735.744 dakika(47 yıl) sonra yeniden açmayı deneyebileceğini söyleyen bir metinle karşılaştı.

Uzun süre boyunca kullanılmayan tablet, tüm ayarlarını sıfırlamış ve tarihi 1 Ocak 1970’e getirmiş. Daha sonrasında ise 1 Ocak 1970’den günümüze kadar geçen süreyi hesaba katarak 47 yıl boyunca kendini kilitlemiş.

Bilgisayarlar kapalı durumdayken bile bazı bilgileri tutan BIOS pili türevindeki bir aletin 3 yıl sonucunda enerjisi tükenerek böyle bir sıfırlamayı sağlamış olabileceği belirtiliyor. Tarih gibi bilgilerin sürekli güncel olması için böyle bir donanım gerekiyor ve bu donanımlar, uzun süreler boyunca telefon veya tabletinizi şarj etmediğinizde sıfırlanıyor.

Reddit kullanıcısı, bu sorun karşısında ne yapacağını şu anda bilmediğini söylüyor. Konuyla ilgili yorum bırakan diğer kullanıcılar, tableti bir bilgisayara bağlayarak tarihi değiştirmeyi denemesini önerdi.