iPad'ler her ne kadar birkaç yıl öncesine göre popülaritesini kaybetmiş gibi görünse de pek çok alanda aktif olarak kullanılıyor.

iPad'ler, Apple'ın en kullanışlı cihazlarından ve özellikle çizim yapan dijital sanatçılar bu tabletleri sıkça kullanıyor. iPad'leri çizim amaçlı kullananların en çok tercih ettiği uygulamalardan biri de Paper. Paper, aslında basit bir çizim uygulaması. Uygulamanın arayüzü çok sade ve kullanımı da son derece kolay. Fırça ve renk seçeneği konusunda da oldukça yeterli olan uygulama, çizim taslakları yapmak için yeterli özelliklere sahip.

App Store'da en çok indirilen sanat uyguaması olan ve bolca olumlu yorum alan Paper, aslında çizim yapmayı seven herkese hitap ediyor ve eğer böyle bir ilginiz varsa mutlaka değerlendirmelisiniz. Uygulamada aynı zamanda pek çok şablon yer alıyor ve çizimleriniz ile notlarınızı bu şablonlar üzerinde geliştirmeniz de mümkün.

Tabii ki söz konusu çizim olduğunda pek çok profesyonel uygulama seçeneği mevcut fakat Paper, kalemle çizim yapma imkanı sunması, ücretsiz versiyonunun olması ve yeni başlayanlar için basit arayüzü ile avantaj sağlıyor. Uygulamayı aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.