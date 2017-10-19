iPad Kamerasını Fiziksel Butona Dönüştüren Uygulama

iPad'de bulunan uygulamalar, fiziksel butonlarla kullanılamadığı için bir firma, cihazın kamerasının buton gibi kullanılmasını sağlamış.

iPad uygulamalarının fiziksel bir butonla ilişkileri bulunmuyor. Bir uygulama geliştiricisi de bu sorunu aşmak için bir yöntem bulmuş. Astropad adlı çizim uygulamasını yapan Astro HQ adlı firma, son uygulamasını iPad’in kamerasını butona dönüştürmek için kullanmış. Kameraya dokunduğunuzda ekranda bir panel görünüyor. Tekrar bastığınızda ise kayboluyor. Böylece ekranda yerden tasarruf etmiş oluyorsunuz.

Bu yaklaşımın beraberinde gelen bazı olumsuzluklar da yok değil. Kamera her zaman açık olmalı ve sürekli analiz halinde bulunmalı. Bu da batarya kaybına ve kişisel güvenlikle ilgili sorunlara neden olabilir diye düşünülüyor ama firma bu uygulamanın bataryanın yüzde birini harcadığını, kamerayı da görüntülerin belli olmayacağı şekilde bulanıklaştırıldığını söylüyor. Bununla birlikte bu özellik de, tercihe bağlı olacak. İstenildiği zaman devreden çıkarılabilecek.

Kamera butonu uygulaması, Astro’nun iPad’i kablosuz Mac ekranına çevirme projesi olan Luna’nın bir parçası aslında. Astro ekranı kontrol ve araç çubuklarıyla kaplamak istemediği için, kullanılmadıkları esnada gizlenen, kullanılmak istenildiğinde çıkan menüler hazırlamış.

Luna uygulamasının Mayıs ayında çıkması bekleniyor. Astro, yarın kapanacak olan kampanyanın bir parçası olarak Kickstarter’da proje başlattı. Uygulama halihazırda hedeflediği miktarın 20 katını kazanmış durumda.