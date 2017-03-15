iPad Mini Pro Yakında Çıkıyor

Apple, yeni iPad modelleriyle yakın gelecelte aramızda olacak. Bunlardan biri de iPad mini Pro, ailenin yeni üyesi.

Daha önce Apple'ın yeni iPad serisi hakkında haber yapmıştık. ABD menşeili teknoloji devi, yakın gelecekte yeni iPad modellerini duyurmaya hazırlanıyor. Lansman için herhangi bir etkinlik daveti göndermeyen Apple'ın, ürünleri biraz daha sessiz bir şekilde, sadece basın bülteniyle çıkaracağı söyleniyor.

Söylentilere göre Apple, dört farklı iPad modeli tanıtacak. Bunlardan biri ise iPad ailesine yeni eklenecek olan iPad mini Pro olacak. Yeni çıkan diğer ürünler de Pro ibaresine sahip olacak. Bu bağlamda yeni ürünler şunlardan oluşacak: 9.7 inç ve 12.9 inçlik iPad Pro 2, 10.5 inç iPad Pro ve yeni iPad mini Pro.

Bu yeni tabletler 32, 128 ve 256 GB depolama kapasitesi seçenekleriyle sunulacak. Renk seçenekleri ise Uzay Grisi, Gül Sarısı, Gümüş ve Altın şeklinde olacak. 10.5 ve 12.9 inç olan modeller, Apple'ın A10X işlemcisinden güç alacak. 9.7 inçlik model ise A9 işlemciyle çalışacak. Cihazlar hakkında henüz başka bir bilgi bulunmuyor.