Samsung, MWC 2017'de düzenlediği basın toplantısında S-Pen'e yer verdiği yeni tableti Galaxy Tab S3'ü tanıttı.

Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2017'nin ilk gününde LG G6, Huawei P10, Moto G5 ve Nokia'nın yeni telefonlarından sonra sıra Samsung'a geldi. Samsung, Galaxy S8 modelini kendi düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğine saklayarak MWC 2017'de yeni üst seviye tableti Galaxy Tab S3'ü duyurdu.

Samsung'un yeni tableti Galaxy Tab S3, teknik özelliklerinin yanı sıra şık tasarımı ve S-Pen desteğiyle dikkatleri üzerine çekiyor ve Android tarafında Apple'ın iPad Pro serisinin karşısına çıkan en güçlü tabletlerden biri oluyor. Peki Galaxy Tab S3'ün özellikleri neler?

Samsung Galaxy Tab S3 Özellikleri

Galaxy S8'in Snapdragon 835 kullanan ilk cihaz olması, sadece LG G6'yı değil Samsung'un kendi tableti Galaxy Tab S3'ü de etkilemiş durumda. 9.7 inçlik 1536 x 2048px çözünürlüklü Super AMOLED ekranı bulunan Samsung Galaxy Tab S3, gücünü Qualcomm'un geçtiğimiz yılki üst seviye işlemcisi Snapdragon 820'den alıyor. 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı olan tablette 6000mAh kapasiteli batarya ve USB Type-C girişi bulunuyor.

13MP çözünürlüklü arka ve 5MP çözünürlüklü ön kamerası da bulunan Galaxy Tab S3'ün en dikkat çeken özelliği ise S-Pen desteği. Galaxy Note serisindeki S-Pen kalem deneyiminin tabletlere taşınmasıyla birlikte Galaxy Tab S3, özellikle tablet kullanırken hassas bir kalem kullanmaya ihtiyaç duyanlar için ideal bir tercih. Daha önce Samsung'un S-Pen'i olan tabletleri de mevcuttu ancak Galaxy Tab S3, Note 7 serisindeki en yeni S-Pen'i beraberinde getiriyor.

Galaxy Tab S3'ün fiyatı ne kadar?

Henüz Samsung cephesinden resmi bir açıklama gelmese de ortaya çıkan bilgilere göre Nisan ayında satışa sunulacak olan Galaxy Tab S3'ün WiFi versiyonu 750 dolarlık bir satış fiyatına sahip olacak yani eğer tablet ülkemizde satışa çıkarsa 3000TL'nin üzerinde bir fiyata sahip olacağını söyleyebiliriz.