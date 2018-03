iPhone X'dan beklediği karı elde etmeyi başaran Apple, 2018 model iPhone'lar ile akıllı telefon piyasasında üstünlüğü yeniden eline geçirmeyi hedefliyor.

Apple, 2017 yılında iPhone’ların 10. yılına özel olarak tanıttığı iPhone X modeli ile yeni bir tasarım anlayışı benimsemişti. Fakat iPhone X gerek fiyatı, gerek tasarımı, gerekse yeni özellikleri ile kimileri tarafından çok beğenilirken, kimileri tarafından da yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

Fiyat konusunu bir kenara bırakırsak, Galaxy S9’un ‘AR Emoji’ özelliği ile iPhone X’un animoji özelliğini taklit etmesi ve Huawei, Asus gibi büyük Android üreticilerin çentikli akıllı telefonlar piyasaya sürmesi gibi gelişmeler, Apple hayranlarının şirketin iPhone X ile doğru yolda olduğunu düşünmesine neden oldu.

Elbette bu durum, Apple’ın 2018 model iPhone modellerini geliştirirken elinin güçlenmesini sağladı. Analistlere göre Apple, 2018 yılında 3 farklı iPhone modeli tanıtacak. Tüm modeller genel olarak premium özelliklere sahip olacak olsa da bir modelin daha uygun fiyatlı olarak tüketicilere ulaşması bekleniyor.

İşte 2018 model iPhone’lar hakkında şu ana kadar elde edilen tüm bilgiler:

1- Çıkış Tarihi

Apple, iPhone 5 tanıtımından bu yana ‘alternatif model’ iPhone SE hariç tüm akıllı telefonlarını Eylül ayında gerçekleştirdiği lansman etkinliklerinde tanıttı. Bu yıl da bu gelenek bozulmayacak. Şirket, Eylül 2018’de yeni iPhone modellerini tüketicilerin beğenisine sunacak.

2- İsimlendirme

Apple’ın iPhone X ile romen rakamlarını kullanarak bir isimlendirme yapması büyük bir kafa karışıklığına neden oldu. Tahminlere göre şirket, kafa karışıklığını ortadan kaldırmak için iPhone XS ve iPhone XS Plus yerine iPhone 11 ve iPhone 11 Plus (ya da X Plus) modellerini piyasaya sürecek. Fakat bu sefer de iPhone 8’ler ortada kalmış oluyor. Eğer yeni iPhone’lar iPhone 9 olarak piyasaya çıkarsa da bir sonraki yıl yeniden iPhone 10 modeli görebiliriz. Neler olacağını ilerleyen aylarda daha iyi göreceğiz.

3- Çok Daha Büyük Ekran

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Apple bu yıl üç farklı iPhone modeli tanıtacak. Bunlardan ilki, iPhone X ile aynı 5.8 inçlik OLED ekrana sahip olacak. İkinci model ise 6.1 inç büyüklüğünde LCD bir ekrana sahip olacak ki bu cihazın uygun fiyatlı olması bekleniyor. Üçüncü model ise tam 6.5 inçlik ekran boyutuna sahip olacak ve bu ekran, Samsung üretimi OLED olacak.

4- Uygun Fiyatlı iPhone

Analistlere göre Apple, uygun fiyatlı bir iPhone modeli piyasaya sürmek için yalnızca OLED ekrandan feragat etmeyecek. 6.1 inçlik LCD ekranlı iPhone modelinde 3D Touch ve çift arka kamera gibi premium özellikler de bulunmayacak. Tahminlere göre bu cihazın fiyatı 650 ile 750 dolar arasında değişecek.

5- Face ID Her Yerde

Apple, yeni iPhone modellerinin tamamında çentikli tasarımını uygulamak istiyor. Çentikle birlikte TrueDepth kamera sistemi de her üç iPhone modelinde de bulunacak ki bu da Face ID teknolojisinin bundan sonra tüm iPhone modellerinde yer alacağı anlamına geliyor.

6- Ekrana Entegre Touch ID

Ekrana entegre parmak izi teknolojisi Vivo X20 Plus UD ile birlikte gerçeğe dönüşmüş oldu. Fakat teknolojinin hala Apple’ın cihazlarında kullanmak isteyeceği kadar geliştiğini söylemek zor. Face ID kullanıcılara güvenli bir biyometrik güvenlik sunsa da bazı kullanıcıların Touch ID’yi özlediği de bir gerçek.

7- iOS 12

Apple, Haziran ayında yeni iOS 12’yi tanıtacak. Analistlere göre şirket, mobil işletim sisteminin yeni sürümünde devrimsel yeni özellikler ortaya koymak yerine performans iyileştirmelerine odaklanacak. iOS 11’de yaşanan sorunlar ve Android’in iOS ile arayı kapatması, şirketin kararlılık ve performans üzerinde yeniden odaklanmasına neden oluyor.