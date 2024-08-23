iPhone 16 Pro modelinde göreceğimiz yeni renk "Çöl Titanyumu"nun tam olarak nasıl görüneceği hâlâ belli değil. Güvenilir sızıntı kaynağı Majin Bu, rengin alabileceği 4 tonu paylaşarak bir fikir edinmemizi sağladı.

Apple, eylül ayında gerçekleştireceği bir etkinlikle iPhone 16 ailesini bizlerle buluşturacak. Henüz tam tarih belli olmasa da telefonların çıkışına yalnızca birkaç hafta kaldığını söylememiz mümkün. Hâliyle lansman bu kadar yaklaşmışken cihazlar hakkında birçok sızıntı görüyoruz.

Bunlardan biri de iPhone 16’daki yeni renk seçeneği. “Çöl Titanyumu” ismini almasını beklenen renk hakkında şu ana kadar birçok fotoğraf görmüştük. Ancak rengin tam olarak nasıl görüneceği hâlâ belirsizliğini koruyor.

iPhone 16 Pro’nun “Çöl Titanyumu” rengi, aşağıdakilerden biri olacak

Apple, şu ana kadar Çöl Titanyumu rengi için birden fazla tonu test etti. Sızıntıların hepsinde birbirinden farklı tonda renklerle karşılaşmıştık. Son kararın ne olduğu ise hâlâ bilinmiyor. Güvenilir sızıntılarıyla tanınan Majin Bu’nun X’te yaptığı paylaşımı da bu renk hakkında yeni bilgiler edinmemizi sağlıyor.

Bu, telefonun Çöl Titanyumu renginin alabileceği 4 tonu paylaşmış. Yukarıdaki fotoğraftan da görebildiğiniz üzere altından bronza kadar değişen renkler mevcut. Bunlardan birini iPhone 16 Pro’da göreceğiz. Geçen hafta çıkan bilgiler, bronza daha yakın olacağını ortaya koymuştu. Majin Bu’nun edindiği bilgiler de bunu doğruluyor.

Bu’ya göre Çöl Titanyumu, kaynaklar tarafından “iPhone 14 Pro’nun altın renk seçeneğinin daha koyu ve ağır hâli” olarak tanımlanıyor. Yeni renk hakkındaki kafa karışıklığı, birkaç hafta içinde sona erecek. Peki siz yukarıdakilerden hangisini görmek istersiniz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.