Apple, iPhone 16'nın lansmanınının tarihini ABD'deki başkanlık seçimleri öncesinde adaylar arasında gerçekleştirilecek olan münazara nedeniyle değiştirebilir.

Teknoloji dünyasının beklediği gün gelmek üzere. Apple, eylül ayı içerisinde iPhone 16 ailesini bizlerle buluşturacak. Henüz lansmanın ne zaman gerçekleşeceğine dair bir bilgi yok. Bu hafta bir poster sızmış, 10 Eylül olabileceğini göstermişti. Ancak bugün gelen bilgiler bu posterin sahte olduğunu ortaya çıkartmıştı.

Apple, kısa süre kalmasına rağmen hâlâ iPhone 16 etkinliğinin tarihini açıklamadı. Bugün gelen bilgiler ise tarihin değişebileceğini gösterdi.

ABD Başkanlık seçimleri, iPhone 16 tanıtımını 1 hafta erkene çekebilir

Genel olarak söylentiler, iPhone 16 telfonlarının 10 Eylül 2024 Salı günü gerçekleştirileceği yönünde. Ancak yeni iddialar, ABD Başkan adayları gerçekleştirilecek başkanlık münazarasının bu tarihi değiştirebileceğini gösteriyor.

Liderlik için yarışan ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile eski ABD Başkanı Donald Trump arasındaki münazara 10 Eylül akşamı gerçekleştirilecek. Apple etkinliği, her zaman olduğu gibi ABD’de sabah saatlerinde gerçekleştiriliyor. Yani denk gelmiyorlar ancak yine de etkilenme ihtimali var.

Söylentiye göre eğer gerçekten tarih değiştirme gerçekleşirse iPhone 16 tanıtımının bir hafta erkene çekildiğini görebiliriz. Bu da 3 veya 4 Etylül günlerinde olabileceğini gösteriyor. Münazaranın Apple’dan çok başkanlar arasındaki tartışmanın izlenmelerini olumsuz etkilemesinin beklendiğini söyleyelim. Ne de olsa iPhone tanıtımı tüm dünya tarafından takip ediliyor. Ancak Apple hiç riske girmeyerek tarihi değiştirebilir.

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Tabii ki bunların hepsi şimdilik birer iddia. Yani resmî bir açıklama yok. Apple lansman tarihini duyurduğunda bu tarz bir değişikliğin yapılıp yapılmadığını göreceğiz. Lansmanda iPhone 16 dışında yeni AirPods ve Watch modellerini de göreceğiz.