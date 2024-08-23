Yaklaşmakta olan iPhone 16 serisinin kamera özellikleri, tüm detaylarıyla sızdırıldı. Apple, bu yıl ciddi iyileştirmelerle karşımıza çıkacak gibi görünüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın gelecek ay duyurması muhtemel iPhone 16 serisi telefonlarıyla ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Yaklaşmakta olan iPhone'ların kamera özellikleri ortaya çıktı. Böylelikle iPhone 16 ile ilgili en çok merak edilen hususlardan bir tanesi belli olmuş oldu.

Bilindiği üzere Apple, bu yıl kamera kurulumunda ufak bir tasarım değişikliği yapacak. Bu bağlamda; iPhone 16 ile iPhone 16 Plus, dikey kamera kurulumu ile gelecek. Pro modeller ise her zaman olduğu gibi üçlü kamera kurulumuna sahip olacaklar. Peki bu kamera kurulumları hangi özelliklerle donatılacak?

iPhone 16 ile iPhone 16 Plus'ın kameraları şöyle olacak:

Apple Insider'ın bildirdiğine göre iPhone 16 ile iPhone 16 Plus, ortak kamera kurulumuna ev sahipliği yapacak. Bu kamera kurulumunda 48 MP ana kamera yer alacak. f/1.6 diyafram açıklığına ve 2x optik yakınlaştırma desteğine sahip olacak bu kamera, 5x uzaklaştırma yapabilen ultra geniş açılı kamera ile desteklenecek. Ultra geniş açılı kamera, f/2.2 diyafram açıklığına sahip olacak. Bu da iPhone 15 serisine göre daha iyi düşük ışık performansı anlamına geliyor.

iPhone 16 Pro ile iPhone 16 Pro Max'in kameraları ise şöyle olacak

Tahmin edebileceğiniz üzere iPhone 16 Pro ile iPhone16 Pro Max'te de aynı kamera kurulumu bulunacak. Bu kamera kurulumunda f/1.78 diyafram açıklığına sahip 48 MP'lik ana kamera bizleri karşılayacak. 2X optik yakınlaştırma yapabilen bu kamera, 12 MP telefoto çekimler için kullanılabilecek.

iPhone 16 Pro, 12 MP telefoto kamera ile 48 MP ultra geniş açılı kameraya da ev sahipliği yapacak. f/2.8 diyafram açıklığına sahip olacak telefoto kamera, 5x yakınlaştırma sunacak. 48 MP'lik ultra geniş açılı kamera ise piksel birleştirme desteği sunacak.