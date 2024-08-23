En güvenilir Apple sızıntı kaynağı olan Bloomberg yazarı Mark Gurman, içeriden edindiği bilgilerle iPhone 16'nın lansman tarihini paylaştı.

Apple, iPhone 16 modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Cihazlar, her sene olduğu gibi bu yıl da eylülde tanıtılacak. Ancak kesin tarihin ne olacağı hâlâ belirsiz. Teknoloji dünyasının meraklı bekleyişi sürerken bugün bu konuda önemli bir gelişme yaşandı.

Apple hakkında en güvenilir kaynak olan Bloomberg yazarı Mark Gurman, lansman için planlanan tarihi paylaştı. Gizli olduğu için ismini vermek istemeyen konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, telefonların 10 Eylül’de tanıtılacağını ifade etti.

iPhone 16 serisi, 10 Eylül’de tanıtılacak, 20 Eylül’de satışa çıkacak

Bu tarih pek şaşırtıcı değil. Birçok kişi yeni iPhone modellerinin 10 Eylül’de tanıtılmasını bekliyordu. Gurman’ın içeriden edindiği bilgiler de bunu doğrulamış oldu. Çok büyük ihtimalle 10 Eylül Salı günü akşam saatlerinde iPhone 16 serisiyle tanışmış olacağız.

Gurman, buna ek olarak şirketin 10 gün sonra telefonları satışa sunacağını da eklemiş. Yani 20 Eylül günü iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max’in satışa çıktığını göreceğiz. iOS 18 de muhtemelen bu tarihler civarında çıkış yapacak.

Lansmanda iPhone 16 dışında yeni AirPods ve Apple Watch modelleriyle de tanışacağız. Aşağıdan tanıtılacak cihazlara ulaşabilirsiniz.

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