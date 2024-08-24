Apple'ın iPhone 16 serisi modellerinden kaçar adet üretmeyi planladığı ortaya çıktı. Rapora göre Apple, en çok iPhone 16 Pro Max'ten umutlu.

Eylül ayına artık birkaç gün uzaktayız ve bu durum, Apple hayranları arasında büyük bir heyecana neden olmuş durumda. Zira şirket, büyük olasılıkla 10 Eylül'de bir etkinlik gerçekleştirecek ve iPhone 16 serisini resmen duyuracak. Hâl böyle olunca yaklaşmakta olan telefonlarla ilgili sızıntılarda da artış yaşanmaya başladı.

Sektör kaynaklarının hazırladığı yeni bir yeni bir rapor, Apple'ın iPhone 16 serisi için üretim sayılarını ortaya çıkarttı. Böylelikle Apple'ın hangi iPhone'dan kaç adet üretim yapacağı gün yüzüne çıkmış oldu. Eğer bu rapor doğru ise Apple, en çok da iPhone 16 Pro Max'ten umutlu diyebiliriz.

iPhone 16 serisinin üretim sayıları böyle olacak:

iPhone 16 Plus: 5,8 milyon

5,8 milyon iPhone 16: 24,6 milyon

24,6 milyon iPhone 16 Pro: 26,6 milyon

26,6 milyon iPhone 16 Pro Max: 33,2 milyon

Bu verilere göre Apple, 90,1 milyon adet iPhone 16 üretimi yapacak. Bunların yüzde 37 kadarı da iPhone 16 Pro Max'ten oluşacak. Bakalım böyle bir üretim stratejisi, teknoloji devinin gelirlerine nasıl katkı sağlayacak...