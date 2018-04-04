iPhone 2-3 Sene İçerisinde Kavisli Ekranlı Telefon Çıkaracak

Akılı telefon dünyasında her firma bir başka firmanın fikri üzerinden hareketle yeni modeller piyasaya sürerken, Apple 2-3 sene içerisinde enteresan modellerle gelebilir.

Firmalara oldukça yakın kaynaklardan gelen dedikodular oldukça ilginç bilgilere işaret ediyor. Akıllı telefon dünyasına 'çentik' furyasını kazandıran ve piyasaya çıkan neredeyse her telefonun bu özelliğe sahip olup olmayacağı konuşulurken, iPhone 2-3 sene içerisinde bambaşka bir yöne gidebilir.

Gelen haberlere göre Apple'ın 2-3 sene sonraki modeli için planladığı iki ilginç düşünce mevcut: Bunlardan biri telefonun Samsung benzeri kavisli bir tasarıma sahip olacak olması. Bunun yanında bu kavisli tasarım Samsung'un 'Edge' denilen kenarlıkları gibi değil, sadece köşeleri kapsayacak şekilde olacak. Bir diğeri ve asıl önemli olanı ise telefona hiçbir şeklide dokunmanıza gerek kalmadan, üzerinde 'hover' denilen gezinme hareketi yaparak birçok işlevi gerçekleştirebilecek olmanız.

Her ne kadar bu bahsettiğim son özellik daha önce zaten Samsung'un bir iki cihazında kullanılabiliyor olsa da daha gelişmiş bir biçimde Apple tarafından kullanıcılarla buluşturulması nasıl olacak oldukça merak uyandırıcı. Bununla birlikte 2 jenerasyon sonra Apple'ın tüm tasarım fikirlerini değiştirip farklı bir cihaz çıkarıp çıkarmayacağı da merak konusu. Bakalım Apple cephesinden gelen dedikodular ne yönde olacak?