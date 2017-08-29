iPhone'ların Pilini Onarmak 10 Yılda Ne Kadar Kolaylaştı?

JerryRigEverything, 10. yaşını kutlayan iPhone 2G'nin ve iPhone 7'nin pilini değiştirdi. 10 yılda cihaz onarımının ne kadar kolaylaştığını görmek gerçekten şaşırttı.

İlk iPhone’un tanıtılmasının üzerinden 10 yıl geçti. Artık iPhone’lar çok daha yakışıklı, çok daha büyük, çok daha donanımlı... Peki sizce iPhone’ları onarmak ne kadar değişti?

Bizden iyi olmasın, sayısız akıllı telefona dayanıklılık testleri ve türlü işkenceler yapan JerryRigEverything de bunu merak etmiş olacak ki YouTube kanalında iPhone 2G’nin ‘sorunlu’ pilini değiştirdiği bir video yayınladı.

Videoda en çok dikkat çeken şey, son derece küçük olan iPhone 2G’de oldukça fazla vida bulunması. Apple’ın 10 yılda onarım işini ne kadar kolaylaştırdığı ikinci videoyu izleyince açıkça anlaşılıyor.

JerryRigEverything’in iPhone 2G pilini değiştirdiği videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

JerryRigEverything’in iPhone 7 pilini değiştirdiği videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.