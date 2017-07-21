iPhone 4S'i Patlayan Kullanıcı Apple'a Dava Açtı

Telefonunun patlamasının evinde yangın çıkmasına neden olduğu gerekçesiyle Apple'a dava açan Xai Thao, 75.000 Dolarlık tazminat talep ediyor.

ABD'nin Wisconsin eyaletinde yaşayan Xai Thao, evinde çıkan yangından Apple iPhone 4S'i sorumlu tuttu ve sigorta firmasıyla birlikte Apple'a bir dava açtılar.

Farm State adlı sigorta firması ile çalışan Xai Thao, 1 Nisan 2016'da gerçekleşen olay için daha yeni mahkemeye başvurmuş. Davanın gerekçesi olarak "iPhone Apple'ın ellerinden çıktığından beri telefonun dizaynı, üretimi ve satışı hatalı, güvensiz ve tehlikeli bir durum ortaya çıkarıyor." ifadesi kullanıldı.

Akıllı telefonlar, hatta genel olarak pil taşıyan elektronikler, bu pilin tasarımsal olarak yanlış konumlandırılması, güvenli olmayan şarj cihazları ya da kabloların kullanılması gibi durumlarda aşırı ısınma, alev alma ve patlama gibi durumlara sebebiyet verebilmekteler. Samsung'un telefonlarını geri çekmesine neden olan patlamalar da aynı bu şekilde tasarım sırasında ufak bir hesaplama hatası nedeniyle bataryaya yeterince alan bırakılmaması sonucu meydana gelmişti.

iPhone'ların patladığıyla ilgili şimdiye kadar pek bir haber duymuş olmasak da, üçüncü parti tamircilerde lisanssız piller kullanılarak değiştirilen, kalitesiz şarj aleti veya kablo kullanılan durumlarda telefonların alev aldığı bir kaç vakayı biliyoruz. Davayı başlatan kullanıcının mahkeme sırasındaki ifadesinde telefona herhangi bir müdahelede bulunulmadığını ifade ediyor ancak şarj cihazı kullanımı konusunda herhangi bir ifade söz konusu değil.

Yangının gerçekleştiği sırada ortamda iPhone 4S'ten başka potansiyel yangın çıkarıcı olmadığını söyleyen ve 75.000 dolarlık tazminat talep eden Thao'nun davasının sonucunu biz de merakla bekliyoruz.