iPhone 5S, iOS 11.3'ün Pil Sağlığına Sahip Olmayacak

Yavaşlatma sorunlarıyla başı dertte olan Apple, son güncellemeyle bu sorunu bir nebze çözmüştü. Ancak burada işler biraz garipleşiyor. 'Pil Sağlığı' uygulaması, iPhone 5S'lere sunulmayacak.

Eskiyen bataryalar sonucu işlemci hızını düşürdüğü ortaya çıkan Apple'a, bu konuda tüm dünya genelinden tepkiler yağdı. Apple ise bu durumun ardından bazı çözümler üretmeye çalışıyor. İlk olarak pil değişim ücretini 129 TL'ye düşüren Apple, şimdi de iOS 11.3 ile bu konuda kararı kullanıcıya bırakıyor. Ayarlar kısmına gelen 'Pil Sağlığı' özellikleri, telefonunuzun yavaşlatılmasını kapatma gibi yenilikleri beraberinde getiriyor.

iPhone 6 ve sonrasında çıkan iPhone'lara gelen 'Pil Sağlığı', iPhone 5S ve daha eski modellere sunulmuyor. Peki hiç düşündünüz mü? Pilinizin ne durumda olduğunu görebileceğiniz, eğer cihazınız yavaşlatılıyorsa bunu kapatabileceğiniz bu özellik neden iPhone 5S'te yok?

Bu sorunun cevabı ise çok basit. iOS 11.3'ü alan en eski iPhone modeli olan 5S'in işlemci hızı, diğer modellerin aksine hiç kısılmıyor. Apple'ın iPhone 5S'leri neden yavaşlatmadığının sebebi ise gayet açık: Eskiyen piiler sonucu işlemciyi yavaşlatmaya zorlayan sorunlar ilk olarak iPhone 6'da görülmüş. Daha eski bir modelin, yenisinden daha sorunsuz olması ise çok ilginç. Apple, neden iPhone 6'dan itibaren böyle bir yavaşlatma yapma ihtiyacı duydu bilmiyoruz, ancak iPhone 5S kullanıcıları rahat bir nefes alabilir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? iPhone 5S kullanıcıları, telefonunuzdan memnun musunuz?