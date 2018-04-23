Apple’ın geçtiğimiz yıl güncelleme sunduğu en eski model iPhone 5’ti. Firmanın bu nedenle 2018’den itibaren iPhone 5’lere güncelleme sunması beklenmiyordu. Ancak teknoloji devi iOS 12 sürümü için kullanıcıları mutlu edecek bir jeste hazırlanıyor.

Güncellemelerle eski cihazları yavaşlattığı ortaya çıkan Apple, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru büyük bir krizin eşiğinden döndü. Cihazlar yenilendikçe artan işlemci gücüne uyum sağlayan iOS sürümleri, eski cihazların düşük işlemcileri için bir belaya dönüşebilirdi. Apple, bu adımını eski cihazların bataryalarının da eskimesine dayandırdı. Yazılımları tam performansla kullanmanın, cihazları bir anda kullanım dışı bırakacağını savundu. Fakat artan tepkilerin ardından firma, eski cihazlara daha uyumlu versiyonlarıyla yeni iOS sürümlerini sunmaya başladı.

Geçtiğimiz yıl çıkan iOS 11 güncellemesini alan en eski Apple telefonu iPhone 5s olmuştu. Teknoloji dünyasında bu modellere “cut-off” cihazları deniyor. Apple’ın önümüzdeki Eylül ayında sunmaya hazırladığı iOS 12 güncellemesinin, iPhone 6 ailesine kadar sunulması bekleniyor, iPhone 5s’in gözden çıkartılacağı söyleniyordu.

Ancak firma hep tepkilere karşı bir özür, hem de diğer firmaların sıklıkla tercih etmedikleri bir rekabet avantajını kullanarak iPhone 5s’ye iOS 12 güncellemesi sunabilir. İşletim sisteminin bir parçası olan internet tarayıcısı Safari’nin, açık kaynak kodlu WebKit aracı sayesinde ortaya çıkan detaylar bu torpili kanıtlar nitelikte. En azından bulgular iOS 12’nin iPhone 5s’lerde denendiğine dair söylemler içeriyorlar:

Apple’ın yıllık geliştiriciler konferansı WWDC 2018, 4 ila 8 Haziran tarihleri arasında Kaliforniya’daki San Jose kongre merkezinde geçekleşecek. Bu etkinlik sırasında iOS 12’yi görme ihtimalimiz var, iPhone 5s jestinden kesin bir şekilde emin olmak için de biraz sabretmemiz gerekiyor.

Detaylar için takip etmeye devam edin. iOS 12’nin özellikleri netleştikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.