iPhone 6'nın 32GB'lık Modeli Avrupada Satışa Sunuluyor!

Apple Avrupalı kullanıcıların sesini duydu ve iPhone 6 32 GB modelini satışa sunuyor.

Apple amiral gemisi iPhone 6 modeline yönelik kullanıcı sıkıntılarını çözmeye devam ediyor. 16 GB hafızaya sahip modeli kullanan müşteriler alan yetersizliği problemini çözmek için birçok yönteme başvuruyordu. Duyurulan fakat Avrupa pazarında satışa sunulmayan 32GB’lık iPhone 6, önümüzdeki haftadan itibaren raflardaki yerini alacak

İlk olarak Belerus ülkesinde ile başlayacak satışların zamanla Avrupa’nın hakim pazarlarına dağıtılması bekleniyor. Firmanın Belarus’u seçerek bir satış denemesi yaptığı söylenebilir.

Tek renk olarak uzay grisiyle kullanıcıların beğenisine sunulacak iPhone 6 32GB'nin 522 dolarlık etikete sahip olması bekleniyor. Asya pazarında uzun zamandır raflarda olan telefonun Asya fiyatı 450 dolar civarındaydı. Ülkemizde 16GB’lık modelin şu an 2150 TL civarında satıldığını göz önünde bulundurursak, 32 GB’lık modelin 2500 TL aşağıda satışa sunulmayacağını söylemek mümkün.