iPhone 6 Plus Sahipleri Batarya Değişimi İçin Bekleyecek

Apple, eski cihazlarını yavaşlattığını duyurduktan sonra başlattığı ucuza pil değiştirme kampanyasında uzun sıralar olacağı düşünülüyor. Ancak iPHone 6 Plus sahipleri muhtemelen bu sıranın sonunda bekleyecek.

MacRumors, tarafından yapılan bir habere göre Apple, 2014 yılında piyasaya sürdüğü iPhone 6 Plus'ların pillerini en erken Mart sonu ya da Nisan başında değiştirecek. Apple'ın fiyat düşürmesinden kaynaklanan talep artışı nedeniyle bazı pillerin kullanıcılar tarafından tedarik süreci dalgalı bir hal almaya başladı. Apple'ın Aralık ayında başlattığı kampanya değişim tarihleri için Ocak ayını gösteriyordu ancak evdeki hesap çarşıya uymadı.

Teknoloji devi tarafından mağazalara ve yetkili servilere yeni gönderilen belgelere göre Apple bazı sürelerde revizyona gitti. MacRumors'un yazdıklarına göre, iPhone 6 ve iPhone 6s Plus için "yaklaşık iki hafta" gecikme öngörülürken iPhone 6 Plus'ın Nisan ayı sonuna kadar sarkabileceği de ifade ediliyor. iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 7 Plus ve iPhone SE için ise herhangi bir gecikme olacağı düşünülmüyor.

Bu arada bu gecikme ve gecikmeme tahminlerinin Apple'ın anavatanı olan ABD için olduğunu belirtmekte fayda var. Avrupa, Afrika ve Ortadoğu gibi bölgelerde farklı değişiklikler olabilir. Apple, en son yazılım güncellemelerini aldıktan sonra eski cihazlarındaki önemli yavaşlamaları itiraf sonra geçen Aralık ayında 29 dolarlık batarya değişim kampanyasını başlatmıştı.