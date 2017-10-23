iPhone 6 ve 6S, Yepyeni Bir iPhone X'a Nasıl Dönüştürülür?

Elinizde bir iPhone 6 ya da 6S var fakat iPhone X'e güncellemek için yeterli bütçeniz yok mu? Çok daha uygun bir fiyata cihazınızın iPhone X gibi görünmesini sağlayabilirsiniz.

Elinizde emektar bir iPhone 6/6S var ve içinizden yeni iPhone X için 6099 lira vermek gelmiyor mu? Size hak vermediğimizi söyleyemeyiz. Bu nedenle iPhone 6’nızı iPhone X’a dönüştürmek için size pek de pratik olmayan bir yöntem önerebiliriz.

Yapmanız gerekenler oldukça basit; öncelikle elinizde bulunan ‘eski’ iPhone 6’nın metal arka kasasını dikkatlice çıkarın. Ardından ‘yeni’ iPhone X’nun iPhone 6 için yeniden tasarlanmış arka kasasını cihazınıza takın. Kamera’nın dikey olarak konumlandırılması cihazı nasıl da değiştirdi değil mi? İşte bunlar hep bin dolar.

Hepsi bu kadar da değil; küçük bir yazılım ‘iyileştirmesi’ ile iPhone X’un ekranının üzerinde bulunan çentiği, kusursuz dikdörtgen ekranı olan iPhone 6’nıza getirerek cihazınızı ‘modern’ bir tasarıma kavuşturabilirsiniz.

Anlattıklarım bir şey ifade etmiyor mu? O halde EverythingApplePro YouTube kanalının paylaştığı videoyu izlemek daha açıklayıcı olacaktır. Eğer eliniz tamir işlerine yatkınsa ve cihazınızda bir değişiklik yapmak istiyorsanız, siz de iPhone 6’nızı iPhone X’a dönüştürebilirsiniz.

Böyle bir şeye gerek var mı? Bunun yorumu size kalmış.