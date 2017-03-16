Apple akıllı telefon piyasasındaki satış rakamlarıyla liderliğini sürdürürken, hisse değerlerini katlayarak yükselişine devam ediyor

Küresel çapta pazara sunulan akıllı telefonların satış verilerini inceleyen Kantar Worldpanel tarafından hazırlanan yeni bir rapor, Apple'ın amiral gemisi iPhone 7'nin İspanya, Çin ve Japonya dışındaki bölgelerde firması Apple için yeni pazar payı kazandırmaya devam ettirdiğini gösteriyor.

Şirketin Ocak ayı itibariyle netleşen üç aylık verileri, hem Android hem de Windows Mobil rakiplerinin bulunduğu ABD pazarında toplam karın %42’sini elde etmiş. Avrupa'nın en hareketli ilk beş piyasasında firma, 2,4 puanlık yükseliş kaydederek ancak %22,7'lik paya ulaştı. Bununla birlikte çok daha ucuz telefon satışılarının Avrupa’da daha üstün bir pazar payına sahip olduğunu da belirtmek gerek.

Raporda iPhone 7, "İngiltere, Fransa ve Almanya'da en çok satan cihaz" ünvanını kazanmasına rağmen Apple, pazar paylarındaki sürdürülebilir kârlılık hakkında endişesini korumaya devam ediyor. Apple'ın payının düştüğü tek Avrupa ülkesi ise İspanya.

Avustralya’da Apple'ın payı, ABD'deki satış oranlarından biraz daha yüksek bir orana ulaşıp %42,4’lük pazar payı elde etti. Firma akıllı telefon pazarında karın büyük çoğunluğunu toplamayı sürdürüyor. Çin’deki nüfus ve fazlasıyla değişen demografik özellikler baz alınırsa, pazardaki toplam payının yüzde 8,4 oranında düşmesi, kırsal alanlarda yani 2. sınıftaki ve 3. sınıftaki şehirlerde yakalanan satışın etkisinde değil. Apple, Çin’in kırsal alanlarında lider konumda.

Apple'ın payı geçtiğimiz yıl Japonya'da da hafifçe düştü, ancak yüzde 49.5 ile en yüksek pazar payına sahip. Görünüşe göre Apple, Asya pazarlarında bu sene Hindistan için özel bir plan uygulayacak, zira şirket bir tek o pazardan istediğini alamıyor. Bakalım bu sene çıkacak iPhone 8 ile Apple daha fazlasını elde edecek mi? Hep birlikte göreceğiz.