iPhone 7, Manyetik Sıvı ve Sıvı Nitrojene Nasıl Tepki Verir?

Youtube’daki popüler kanallardan TechRax, iPhone 7’nin üzerine manyetik sıvı ve sıvı nitrojen dökerek telefona neler olacağını test ediyor.

Youtube’daki TechRax kanalı, şimdiye kadarki en ilginç telefon testlerinden birine imza attı. Hiç kullanılmamış, yepyeni bir iPhone 7’nin manyetik sıvıya nasıl bir tepki vereceği test edildi. Manyetik sıvı, adından da anlaşılacağı üzere manyetik olduğu için herhangi bir manyetik madde gibi, bir mıknatıs tarafından çekiliyor.

Videoda ilk olarak iPhone 7, ambalajlı kutusundan çıkartılıyor ve arka tarafı yukarı bakacak şekilde cam bir kaba konuyor. Sonra üstüne manyetik sıvı dökülüyor ve kocaman bir mıknatıs vasıtasıyla bu manyetik sıvı hareket ettiriliyor. Daha sonra mıknatıs vasıtasıyla dikenli bir şekil verilen sıvının üstüne sıvı nitrojen dökülüyor. Sıvı nitrojen dökülünce iPhone’un üzerindeki manyetik sıvı donuyor.

Tüm bunlardan sonra bütün bu donmuş manyetik sıvı, telefonun üzerinden temizleniyor ve telefonun çalışıp çalışmayacağı test ediliyor. Telefon genel anlamda çalışıyor. Bununla birlikte kamera da görevini yerine getiriyor gibi görünüyor. Telefonun hoparlörlerinden çok az olsa da ses geliyor. Sonuç olarak iPhone 7 bu zor testten başarıyla çıkıyor diyebiliriz.