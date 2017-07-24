iPhone 7 Plus, Adana’da 3 Kişinin Hayatını Kurtardı!

Adana’da Seyhan Baraj Gölü’nde gezintiye çıkan 3 arkadaştan biri, gezintiye çıktıkları deniz bisikletinin su almaya başlamasının ardından su geçirmeyen özelliğe sahip iPhone 7 Plus sayesinde hayatta kaldılar.

Pazar günü (dün) saat 15.00 sularında meydana gelen olayda Murat Selçuk Aygün, Murat Işık ve Ferdi Bozkurt, Seyhan Baraj Gölü’nde seyahata çıkmak amacıyla bir deniz bisikleti kiraladılar. Çok iyi yüzme bilmeyen üç arkadaşın içinde bulunduğu deniz bisikleti birden hızlı bir şekilde su almaya başladı.

Üç kişiden Murat Selçuk Aygün, su geçirmeme özelliğine sahip olması sebebiyle suyun içindeyken zarar görmeyen iPhone 7 Plus telefonu ile 155’i arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen deniz polisi, botla deniz bisikletinin bulunduğu yere doğru gitti. Gençlerden bir tanesini suyun üzerinde, diğer ikisini de tamamen suya gömülmüş deniz bisikletine tutunurken bulan kurtarma ekibi, gençleri tekneye alarak karaya çıkardı.

Hayatlarını su geçirmeyen özelliğe sahip olan telefona borçlu olduklarını söyleyen Murat Selçuk Aygün, polis ekiplerine de teşekkür etti. Deniz bisikletinde yolcuların güvenliğini sağlayacak ekipmanın bulunmaması sebebiyle olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 3 genç de ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.