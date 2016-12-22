iPhone 7 Plus'ın Ortaya Çıkan Isınma Problemi Kameranın Renk Dengesini Bozuyor

Bazı iPhone 7 Plus kullanıcıları, telefonunun ısınmasıyla birlikte kameradaki renk dengesinin bozulduğunu iddia ediyor.

Apple'ın en yeni akıllı telefonu iPhone 7 Plus ilk piyasaya çıktığında telefonun yazılım tarafında hataları olduğunu ve bu hataların bir süre sonra giderildiğini görmüştük ancak gün geçtikçe telefonda minik de olsa bazı yeni hatalar meydana gelmeye devam ediyor.

Son olarak Reddit'teki onlarca iPhone 7 Plus kullanıcısı, çift kameralı iPhone 7 Plus'ın ısındığı zaman kamerayı kullanırken renklerin bozulduğunu ve cihazın abartı renkler gösterdiğini söyledi. Kullanıcıların belirttiğine göre telefonu ısınan iPhone 7 Plus sahipleri kamera uygulamasını açtığında tamamen mavi ya da yeşil bir görüntüyle karşılaşıyor.

Henüz Apple resmi olarak böyle bir hatayı kabullenmedi ancak her geçen gün bu konudan şikayetçi olan kullanıcıların sayısı da artıyor. Muhtemelen önümüzdeki günlerde Apple bu konuyu araştıracak ve hatanın kamera lensinden mi yoksa yazılımdan mı kaynaklandığı belli olacak. İlk tahminler ise ısınmadan dolayı bu problemin ortaya çıkmasının çift lensli kamerayla alakalı olduğu.