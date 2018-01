iPhone 7 Plus'la Çekilen Korku Filmi Unsane'den Görüntüler!

Steven Soderbergh'in yönetmenliği yağtığı "Unsane" filminin çekimleri iPhone 7 Plus'la yapıldı. Biz de bu gizemli korku filminden ilk görüntüleri sizlerle paylaşmak istedik.

23 Mart 2018 tarihinde vizyona girecek olan korku filmi Unsane'in çekimleri, iPhone 7 Plus tarafından yapıldı. Filmin yönetmeni Steven Soderbergh, her zaman olduğu gibi bu filmde de bu şekilde bir yeniliğe imza atmış oldu. Soderbergh en son, The Knick isimli, görsellik açısından çarpıcı olan televizyon dizisinin yönetmenliğini yapmıştı. Soderbergh'in ilk ilginç fikri ise, Magic Mike isimli filmde oyuncular yerine erkek striptizci rollerinde gerçek erkek striptizcileri kullanması olmuştu.

Unsane filminin başrollerini, Claire Foy ve Juno Temple üstleniyor. Filmin çekimleri, iPhone aracılığıyla yaklaşık 1 hafta gibi kısa bir süre içerisinde tamamlanmış ve film hakkında hiçbir açıklama yapılmamıştı. Bu gizemli korku filmi hakkında hala detaylı açıklamalar yapılmış değil, filmin konusu, nerede geçtiği gibi bilgiler henüz paylaşılmadı.

Açıklama yapılmayan film hakkında görsellerdende tam olarak birşey anlamak mümkün değil. Olay bir hastanede mi yoksa bir cezaevinde mi geçiyor giysilerden tam anlaşılmıyor. Steven Soderbergh'in yönetmenliğini yaptığı bu film ABD'de 23 Mart 2018 tarihinde vizyona girecek. Filmin ülkemizde yayınlanıp yayınlanmayacağı henüz belli değil. Sizce film nerede geçiyor? Peki sizce konusu ne üzerine olacak? Tahminlerinizi bekliyoruz...