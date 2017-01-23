iPhone 7 Plus, Nokia 6'ya Karşı: Hangisinin Kamerası Daha İyi?

Akıllı telefon dünyasına hızlı bir giriş yapan Nokia 6, rakiplerine meydan okumaya başladı bile. Her ne kadar bir amiral gemisi modeli olmasa da, Nokia 6'nın kamerası fazlasıyla başarılı.

Nokia, 6 modeli ile akıllı telefon dünyasına harika bir dönüş yaptı. Nokia 6'nın özellikle fotoğraf makinesi olumlu eleştirilerle karşılaştı. Şimdilerde bilişim meraklıları, söz konusu kameranın Apple'ın amiral gemisi karşısında nasıl sonuçlar elde edeceğini merak ediyor. Bugün paylaştığımız videoda Nokia 6 ile iPhone 7 Plus'ın kamera performansları karşılaştırılıyor.

Nokia 6, yakın zamanda öncelikle Çin'de satışa sunuldu ve kısa sürede 1 milyon satış barajını aştı. Her ne kadar işlemci seçimi biraz hayal kırıklığı yaratsa da, telefonun diğer donanım kalemleri son derece tatminkar.

Şimdi asıl konumuza dönelim: Kamera. Nokia 6, f / 2.0 diyafram, çift LED flaş ve PDAF'ye sahip 16 megapiksel arka kamera ile donatıldı. Ön kameranın çözünürlüğü ise 8 megapiksel. iPhone 7 Plus cephesinde ise f / 1.8 diyafram, dörtlü LED flaş ve PDAF mimarili çift 12 megapiksel arka kamera bulunuyor. Ön kamera çözünürlüğü ise 7 megapiksel seviyesinde.

Videoda, Nokia 6 ile iPhone 7 Plus arasındaki sıkı mücadeleye şahit oluyorsunuz. Klipler ve fotoğraflar, farkı ayırt edebilmeniz için ikiye bökünmüş olarak gösteriliyor. Sonra da stabilizasyon testi gerçekleştiriliyor. İş o noktaya geldiğinde; iPhone 7 Plus'ın optik sabit görüntüleme yapısına sahip olduğunu aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor.

Videoda, hem Nokia 6 hem de iPhone 7 Plus ile çekilmiş bir dizi hareketsiz görüntü de bulunuyor. Göz atmanız gereken ve az ışıklı ortamlarda fotoğraflanan çekimler de söz konusu. Kararı size bırakıyoruz. Nokia 6 ve iPhone 7 Plus karşılaştırmalı kamera testi videosuna göz attıktan sonra, hangisinin bu konuda daha başarılı olduğuna dair kararını siz vereceksiniz.